Kaufland: Die skurrile Verpackungsangabe bringt Kunden zum Schmunzeln - „Danke für den Hinweis!“

Von: Raffaela Maas

Einem Kaufland-Kunden ist auf dem Etikett einer Flasche eine komische Nährwertangabe aufgefallen. Er teilte seine Entdeckung auf Facebook und bedankte sich für den Hinweis.

München - Nährwerttabellen sind durchaus eine sinnvolle Sache. Sie geben Auskunft über den Nährwert, also den Gehalt von essenziellen Stoffen in Lebensmitteln. Auch Menge und Gewicht werden dabei angegeben. Nun machte ein Kaufland-Kunde jedoch eine skurrile Entdeckung: Auf der Rückseite einer Flasche fand er eine Angabe in der Nährwerttabelle, die er als besonders amüsant empfand.

Kaufland-Kunde kommentiert ironisch: „Danke für den Hinweis!“

Zwischen den Nährwertangaben entdeckte der Kunde auf der gekauften Flasche den offensichtlichen Hinweis, dass die Flasche von 500ml, zwei Gläser mit je 250ml Inhalt enthalten würde. Amüsiert postete er ein Foto auf Facebook. „Danke für den Hinweis!“, begleitet von einem Emoji mit Herzaugen kommentiert er ironisch den Fund.

Ein Nutzer fand den Hinweis offenbar auch lustig. Er kommentierte: „Extra für dich“ und schickte noch einen lachenden Emoji hinterher. Auch Kaufland selbst reagierte auch auf den Post des Kunden. „Hallo Andreas. Vielen Dank für dein Feedback. Viele Grüße“, kommentierte der offizielle Facebook-Account des Unternehmens unter dem Beitrag. Ob Kaufland sich diesen Scherz zu Herzen nimmt und tatsächlich in Zukunft etwas am Etikett ändern möchte, ist unbekannt.

