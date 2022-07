„Für wen kauft ein Egoist Obst?“ Rewe-Abteilung gräbt Flachwitze für Werbung aus

Von: Kai Hartwig

Die Preise sind für Supermarktkunden wichtig. Aber auch die Produkt-Präsentation spielt eine Rolle. Eine Rewe-Filiale startete nun eine besondere Aktion.

Koblenz/München – In Supermärkten und Discountern wird oft mit speziellen Schildern versucht, bestimmte Produkte besonders hervorzuheben. Das soll den ein oder anderen Kunden dazu verleiten, dort stehenzubleiben – und im Idealfall zuzugreifen. Immer wieder gelingt es Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl und anderen Unternehmen, ihre Artikel so an den Mann oder die Frau zu bringen.

Rewe gräbt schlechte Witze aus – Humor-Attacke in der Obst- und Gemüseabteilung

Auch eine Rewe-Filiale ließ sich nun etwas Besonderes einfallen, um die Kunden zum Kauf zu animieren. Dabei griff die Supermarktkette tief in die Witzekiste. Ein Twitter-User, der seinen Profilangaben nach aus Koblenz stammt, veröffentlichte zwei Bilder aus einem Rewe-Markt. Dazu schrieb er: „Unser Rewe hat in der Obst- und Gemüseabteilung die schlechten Witze ausgegraben.“

Auf den beiden Fotos sah man mehrere Obstfächer. Hinter diesen waren auf Tafeln mit Kreide Witze geschrieben. Und die waren doch eher spezieller Natur. Zu den Honig- und Wassermelonen etwa hieß es: „Echte Männer essen kein Obst. Echte Männer essen Fruchtfleisch.“ Und bei einer etwas kleineren Obstsorte: „Für wen kauft ein Egoist Obst? Pfirsich.“

Rewe: Witze-Aktion findet Anklang – „Genau mein Humor“

Über Humor lässt sich bekannterweise streiten, auch hier dürfte die vermutlich im Raum Koblenz gelegene Rewe-Filiale nicht jedermanns Humorzentrum getroffen haben. Unter den Twitter-Usern gab es aber auch einige Stimmen, die über die Aktion des Supermarkts lachen konnten. „Genau mein Humor“, kommentierte ein Nutzer den Tweet zur Witze-Attacke von Rewe.

Eine Rewe-Filiale setzte in der Obst- und Gemüseabteilung auf Humor. © Screenshot / twitter.com/Der_Lamy

Ein anderer Twitter-User äußerte indes den Verdacht, dass ein Bekannter von ihm hinter der Aktion stecken könnte. Er markierte diesen in seinem Kommentar und fragte in dessen Richtung auf: „Schreibst du jetzt Witze für Rewe?“ Die Antwort folgte prompt. „Also, falls die noch welche brauchen, einfach melden“, schrieb der Gefragte scherzhaft.

Für einige Lacher bei der Kundschaft dürfte Rewe mit seinen mehr oder weniger witzigen Sprüchen in der Obst- und Gemüseabteilung aber sicher gesorgt haben. Auch bei Edeka brachte kürzlich die Beschriftung eines Regals die Kunden zum Schmunzeln. (kh)