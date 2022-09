Hinweisschild, weil Kunden Selbstverteidigungs-Stift verwechseln: „Nicht für euren A****“

Von: Miriam Haberhauer

Achtung Verwechslungsgefahr! Kunden erkennen den Zweck eines Selbstverteidigungs-Stifts nicht – und haben schmutzige Hintergedanken. Der Verkäufer stellt daraufhin ein Hinweisschild auf.

München – Im Dunklen nachhause zu laufen bereitet vielen – Männern, sowie Frauen – oftmals ein mulmiges Gefühl. Der Markt für legale Waffen zur Selbstverteidigung denkt kreativ und bietet eine Auswahl. Egal ob Pfefferspray, Schrillalarm oder Schlagstock – das Angebot an Selbstverteidigungs-Waffen ist vorhanden – doch einige Kunden hielten offenbar Kubotans für Analplugs.

Kunden verwechseln Kubotan mit Analplug – Verkäufer schreibt Hinweisschild

Offenbar missinterpretierten so viele Kunden den Nutzen des kleinen Schlüsselanhängers, dass sich der Verkäufer gezwungen sah, ein Hinweisschild zu schreiben: „Not for your butt“ („Nicht für euren A****“) ist darauf zu lesen. Ein Twitter-Nutzer teilte ein Foto davon im Netz. Wo das Bild entstand, ist unklar.

Wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen, waren die Kunden aber nicht die einzigen, die den Nutzen des kleinen Metallstifts nicht kannten. „Was macht man sonst damit?“, fragten sich mehrere Nutzer. „Das sind Kubotans und dienen der Selbstverteidigung“, klärte ein User daraufhin auf. Meistens wird die kleine Waffe in Form von Schlüsselanhängern verkauft und ist so bei Bedarf immer griffbereit.

„Wie kommt man darauf?“ – Verwechslung macht Twitter-User fassungslos

„Wer kommt darauf, sich das in den A**** zu schieben?“, fragten sich diejenigen, die den spitzen Stift schon kannten. Tatsächlich passieren derartige Verwechslungen aber gar nicht so selten, wie eine Nutzerin berichtete: „Als jemand, der in der Notaufnahme arbeitet, kann ich euch sagen, es kommt WESENTLICH öfter vor als man denkt.“ „Offenbar für beides zu gebrauchen“, meinte ein Nutzer daraufhin trocken.

Wiesn-Besucher sollten aber sicherheitshalber ihren Kubotan vom Schlüsselbund entfernen. Laut Einlassregeln sind derartige Stichwaffen auf dem Oktoberfest nämlich strengstens verboten. (mlh)