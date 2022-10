Mysteriöse Botschaft: Frau empfängt Paket mit Aufschrift - „Was da wohl drin ist?“

Von: Linus Prien

Bei einer Zustellung eines Pakets für eine Twitternutzerin hat sich wohl jemand einen Spaß erlaubt. Das Paket wurde über seine Aufschrift hinaus weiter „verziert“.

Waldseite - Dieser Twitterpost sorgte auf der Plattform für Aufsehen. Eine Nutzerin teilte ein Bild von einem Paket, welches ihr zugestellt wurde. Das Paket wurde von jemanden weiter beschriftet. Es geht jedoch nicht um eine Beschädigung oder eine Entwendung des Pakets, worum sich viele sorgen würden.

Anstelle davon handelte es sich um einen Scherz. „Komme nach Hause - steht ein Paket vor meiner Tür mit folgender Aufschrift: Was da wohl drin ist?“, schrieb die Nutzerin auf Twitter. Dazu hängte sie das Bild des Pakets an. Auf dem Paket war in großem weißen Lettern „END“ zu lesen.

Kurioses Paket: Frau empfängt Paket mit „Verzierung“

Zu dem „END“ war jedoch ebenfalls in Weiß ein „HAPPY“ darübergeschrieben. Zusammen ergibt dies dann „HAPPY END“. Wer genau die Botschat auf dem Paket hinterlassen hatte, ist unklar. Was die Nutzerin ebenfalls nicht auflöste, ist, was sich in dem Paket befand. Dennoch handelt es sich bei der Aktion um eine schönere „Überraschung“, als so manch andere, wenn es um das Empfangen von Paketen geht. (lp)