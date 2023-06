„Auferstehung“ vor ihrer Beerdigung: Frau wacht im Sarg auf – plötzlich klopft es von innen

Unglaubliches Wunder in Ecuador

Frau wacht während der Totenwache in ihrem Sarg auf.

Plötzlich klopfte es von innen am Sarg: Während ihrer Totenwache ist in Ecuador (Südamerika) eine Frau in ihrem Sarg aufgewacht. Sie wäre wenig später beerdigt worden.

Babahoyo – Die pensionierte Krankenschwester Bella Montoya war am Freitag ins Krankenhaus der Stadt eingeliefert worden – wegen des Verdachtes eines Schlaganfalls und eines Herz-Lungen-Versagens. Als sie nicht auf die Wiederbelebungsmaßnahmen reagierte, erklärte der diensthabende Arzt sie für tot. Ihr Sohn Barbera erklärte später, sie sei bewusstlos gewesen, als man seine Mutter in die Intensivstation einlieferte. Ein paar Stunden später habe ihm der Arzt die Sterbeurkunde und die Ausweispapiere der Mutter überreicht.

Bei der Totenwache machte der Sarg plötzlich Geräusche

Die Familie brachte die Frau dann zu einem Bestattungsunternehmen. Dort hielten sie am Freitag die traditionelle Totenwache ab, als die Angehörigen plötzlich seltsame Geräusche hörten. „Wir waren etwa 20 Personen dort“, berichtete Barbera Montoya gegenüber der Zeitung El Universo. „Nach etwa fünf Stunden begann der Sarg Geräusche zu machen.“ Alle seien zunächst sehr erschrocken. „Meine Mutter war in Laken gewickelt und schlug gegen den Sarg, und als wir uns näherten, konnten wir sehen, dass sie schwer atmete.“

Frau wäre beinahe lebendig beerdigt worden

Der Sohn und die Verwandten brachten sie am Freitag sofort ins Krankenhaus zurück. Ecuadorianische Medien feierten den ungewöhnlichen Vorfall als „Auferstehung“ der Frau. Allerdings befand sie sich am Montag noch in einem ernsten Zustand. Im Krankenhaus werde seine Mutter nun mit Sauerstoff versorgt. „Ihr Herz ist stabil“, sagte Barbera Montoya. „Der Arzt hat ihr in die Hand gekniffen und sie hat reagiert.“ Dennoch: Wäre die Frau nicht in Anwesenheit ihrer Angehörigen kurz vor der Beerdigung wach geworden, wäre sie wohl lebendig beerdigt worden!

Behörden ermitteln gegen die behandelnden Ärzte

Das ecuadorianische Gesundheitsministerium ermittelt jetzt gegen die in den Fall verwickelten Ärzte. Ein technisches Komitee sei gebildet worden, um zu prüfen, wie das Krankenhaus Sterbeurkunden ausstelle, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Das staatlich finanzierte Gesundheitssystem in Ecuador gilt als gut, jeder Bürger hat eine Krankenversicherung und Anspruch auf medizinische Behandlung. Allerdings ist die Versorgung mit Krankenhäusern vor allem auf dem Land nicht so stark ausgeprägt, wie in Europa.

