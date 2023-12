„Wirklich unerträgliche“ Nächte auf Aida-Schiff: Karibik-Kreuzfahrt wird für Gäste zur Tortur

Von: Robin Dittrich

Auf einer Kreuzfahrt können einige kuriose Geschichten erlebt werden. Für eine Familie auf der Aida Diva wurde die lange Reise aber zur Tortur.

Bremen – Wer Angst vor langen Flügen hat, sich davon aber nicht den Besuch ferner Orte vermiesen lassen möchte, kann auf Kreuzfahrten zurückgreifen. Diese können für Reisende jedoch ebenfalls misslich enden, wie eine Familie jetzt erfahren musste.

Aida-Kreuzfahrt wird für Familie zur regelrechten Tortur

Weltweit gibt es über 340 Kreuzfahrtschiffe, auf denen sich jeweils mehrere tausend Passagiere gleichzeitig amüsieren. Die größten Kreuzfahrtschiffe von Royal Caribbean können sogar fast 7000 Passagiere beherbergen. Auch die Reederei Aida Cruises hat insgesamt 11 verschiedene Schiffe, die teilweise erst 2022 gebaut wurden. Die Aida Diva ist das älteste Kreuzfahrtschiff der Reederei, es wurde bereits im Jahr 2007 gebaut. Mit diesem ist auch die Familie gefahren, die einige schlimme Nächte auf See erlebt hatte.

Die Familie machte sich auf eine 19-tägige Kreuzfahrt von Warnemünde bis in die Karibik und buchte dafür den Premium-Tarif. Um den Ozean sehen zu können, buchte die Familie eine Balkonkabine, die in der Regel knapp das Doppelte wie eine Innenkabine kostet. Gegenüber moin.de erzählte der Familienvater von ihrer Reise – ein gutes Haar ließ er daran nicht: „Die Balkonverkleidung knarzte und knackte sehr laut bei leichtem Seegang. Durchschlafen war unmöglich“, berichtete er. Auch auf einer anderen Aida-Kreuzfahrt erlebten Passagiere einige böse Überraschungen.

Familie hat auf Karibik-Kreuzfahrt mit Lärm zu kämpfen – Crew kann Problem nicht lösen

Auf ihrer Reise von der Ostsee über die Britischen Inseln bis in die Dominikanische Republik wurde die Familie den Lärm nicht mehr los. Statt faszinierenden Ausblicks und purer Entspannung litten alle tagelang unter dem „wirklich unerträglichen“ Lärm. In der Hoffnung, dass ihre Probleme gelöst werden können, wandte sich die Familie an die Crew der Aida. „Ein Crew-Mitglied kam, um sich den Fall anzusehen. Doch das Problem erwies sich als unlösbar.“

Wie moin.de schreibt, war die betroffene Familie nicht alleine mit ihren Problemen. Demnach gab es gleich mehrere volle Kabinen mit dem Lärmproblem. Wie der Vater der Familie sagte, sei „das Schiff einfach zu alt.“ Ein Wechsel der Kabine kam zudem nicht in Betracht, weil das Schiff mit seinen 2050 Plätzen komplett ausgelastet war. Die Familie hoffte nach ihrer Reise darauf, dass die Aida die Probleme zukünftig behebt, eine Balkonkabine würde sie keinem Reisenden mehr empfehlen. Für Bestürzung sorgte ein Crew-Mitglied der Aida, als es ins Meer stürzte. (rd)