Organist stimmt „Layla“ in Kirche an – Geistlicher schaut in „strahlende Gesichter“

Von: Victoria Krumbeck

Eine besondere Musikeinlage fand während einer Schützenmesse statt. Ein Organist spielte in der Kirche den Schlager-Hit „Layla“ und wurde dafür im Netz gefeiert.

Welschen-Ennest – Der Song „Lalya“ ist momentan in aller Munde. Während die einen darüber streiten, ob der Song auf Volksfesten gespielt werden darf, entschied sich ausgerechnet ein Organist dazu, den Song in der Kirche zu spielen. Selbst der Geistliche wunderte sich über die strahlenden Gesichter der Gottesdienstbesucher. Das Video von dem Auftritt kursiert im Netz und hat bereits 1,8 Millionen Aufrufe auf TikTok.

Organist spielt umstrittenen Schlagerhit „Layla“ in der Kirche

Jürgen Poggel spielt im Musikverein Heinsberg normalerweise die Tuba. Für die Schützenmesse wechselte der Musiker und Musiklehrer das Instrument. In einem Orgel-Medley spielte Poggel neben Songs wie „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang den umstrittenen Song „Layla“ von DJ Robin und Schürze. Auf TikTok postete der Schlagersänger und Produzent des Songs, Ikke Hüftgold, ein Video des Auftrittes. „Ein Grund, wieder in die Kirche zu gehen“, schrieb Hüftgold dazu.

Poggel erzählte RTL, dass der Geistliche nach seinem Auftritt zu ihm kam. „Es ist ganz selten, dass die Menschen in einer so vollen Kirche so strahlende Gesichter haben. Ein Schmunzeln und ein Grinsen – und ich bin der Einzige, der ernst bleiben musste“, soll er dem Organisten gesagt haben.

Layla-Organist: Schüler sind von Musiklehrer begeistert

Einige Schüler des Musiklehrers haben das TikTok-Video gesehen und sind begeistert. „Das ist einfach mein Musiklehrer, Grüße an Herr Poggel haahaa“, so ein Nutzer. „Jürgen Poggel, mein alter Klassenlehrer. Der Wahnsinn“, schrieb ein anderer. Auch die Kirche erntete positive Kommentare: „Jetzt noch mitsingen und die Kirche ist mir fast wieder sympathisch“, lautete ein Kommentar. „Kirche wird interessanter“, ergänzte ein anderer User.

Poggel war sich über den umstrittenen Song im Klaren. „Ja, wir wussten auch: Der Text ist nicht ganz sauber, das ist auch klar“, sagte der Organist. „Aber da gibt es Texte, da muss ich Ihnen nichts erzählen, gucken Sie mal im deutschen Rap, da sind wir weit vom Grundgesetz entfernt.“ Poggel spielte den Song noch bevor er auf mehreren Volksfesten verboten wurde. Momentan wird darüber spekuliert, ob der Song im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen wird. Im ZDF-Fernsehgarten soll der Song unzensiert gespielt werden. (vk)