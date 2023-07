Christian Quadflieg ist tot: Schauspieler wurde als „Landarzt“ und durch legendäre „Tatort“-Folge bekannt

Von: Kai Hartwig

Der Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. Laut seiner Familie starb er bereits am Sonntag, auch zur Todesursache wurden Angaben gemacht.

München/Hamburg – Schauspieler Christian Quadflieg ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie seine Familie am Mittwoch (19. Juli) offiziell mitteilte, verstarb er bereits am Sonntag (16. Juli) in Hamburg nach langer schwerer Krankheit. Quadflieg schied „im Beisein seiner Familie“ aus dem Leben.

Im TV war Quadflieg vor allem in den 1970er bis 1990er Jahren sehr präsent. Er war in knapp 200 Rollen zu sehen. Vielen Fernsehzuschauern blieb er besonders als Hauptdarsteller in „Der Landarzt“ in Erinnerung. Die Rolle des Mediziners besetzte er in der ZDF-Serie, bei der er zum Teil auch Regie führte, zwischen 1986 und 1992. Als Titelheld Dr. Karsten Mattiesen behandelte er im fiktiven schleswig-holsteinischen Dorf Deekelsen seine Patienten.

Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ Quadflieg zudem im Jahr 1977. In Wolfgang Petersens damals spektakulärem „Tatort: Reifezeugnis“ spielte er einen Lehrer, der eine seiner Schülerinnen, gespielt von Nastassja Kinski, verführt.

Filmszene aus dem legendären „Tatort“-Krimi „Reifezeugnis“: Nastassja Kinski als Schülerin Sina und Christian Quadflieg als ihr Lehrer Helmut Fichte. © NDR/dpa

Quadflieg spielte in zahlreichen TV-Serien – darunter „Der Alte“, „Derrick“ und „Das Traumschiff“

Quadflieg wurde am 11. April 1945 in Växjö (Schweden) als eines von fünf Kindern des Schauspielers Will Quadflieg (1914-2003, „Faust“) geboren. Nach der Schulzeit in Hamburg bewarb er sich an der Bochumer Schauspielschule – und fiel zunächst durch. Engagements in Oberhausen, Wuppertal und Basel folgten. Ab 1974 wirkte Quadflieg als freier Schauspieler an renommierten Häusern in Hamburg, Berlin, München, Zürich und Wien sowie bei den Salzburger Festspielen in großen Klassikerrollen.

Der Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. © picture alliance/dpa/Archivbild

Im Fernsehen hatte er Auftritte in Serien und Filmen wie „Der Alte“, „Derrick“ und „Das Traumschiff“. In der ARD-Familienserie „Vater wider Willen“ (1995-2002) stellte er einen Dirigenten dar. Zuletzt war es stiller um ihn geworden. Quadflieg, der seit 1974 mit seiner Kollegin Renate Reger verheiratet war, konzentrierte sich auf seine mehr als 30 literarischen Programme, mit denen er Gastspiele gab und Hörbücher einlas. Lyrik von Erich Kästner, Heinrich Heine und Eduard Mörike oder auch Bibelgeschichten gehörten dazu. „Die Familie trauert um einen geliebten Menschen und großen Künstler“, heißt es in der Mitteilung seiner Angehörigen. (kh mit dpa)