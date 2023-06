Verständnis für Bäuerin auf Facebook – „ohne euch hätten wir nichts zu essen“

Deutsche Landwirtin erzählt unter Tränen, warum sie am liebsten „alles hinwerfen“ will

Von: Jana Stäbener

Teilen

Eine Bäuerin aus Hessen teilt ein verheultes Selfie auf Facebook. Sie sei es „leid, immer nur angefeindet zu werden“.

„Ich kann vor lauter Wut und Enttäuschung meine Tränen nicht zurückhalten“, schreibt die Landwirtin Ina Krautwurst auf Facebook und postet dazu ein Bild von sich, auf dem ihr Tränen die Wange herunterfließen. Sie leitet den Hof an der Martinsheide in Darmstadt (Hessen) und ist eigentlich Bäuerin aus Leidenschaft. Doch jetzt sei sie „kurz davor, alles hinzuwerfen“.

Die Landwirtin Ina Krautwurst teilt auf Facebook, warum sie ihren Job manchmal einfach nur gerne „hinwerfen“ will. © Ina Krautwurst/Facebook/ VWPics/IMAGO

Landwirtin zeigt sich weinend auf Facebook: „Bin es leid, immer nur angefeindet zu werden“

Heute sei sie dreimal von Fahrradfahrer:innen auf dem Weg zum Sonntagsbierchen angebrüllt worden, erzählt die junge Landwirtin in ihrem Facebookpost vom 4. Juni 2023. Die Radler hätten sie eine „elende Schlampe“ genannt, weil sie es sich erlaube, auf dem Feldweg zu überholen. „Wohlgemerkt langsam, freundlich und mit viel Abstand“, ergänzt Krautwurst. „Es hat seit über zwei Wochen nicht geregnet, egal wie langsam ich fahre, wenn ich auf den Rand ausweiche, um Platz zu machen, staubt es.“



Als Bäuerin arbeite sie so viel, aktuell noch mehr als sonst. Wenn sie dann so etwas erlebe, frage sie sich, warum sie das eigentlich noch mache. „Wir lieben, was wir tun, aber ist es das wert, sich jeden Tag beleidigen zu lassen?“, fragt Krautwurst. Sie sei am Sonntag sogar fotografiert worden, als sie nach einem Kilometer versucht habe, an einer passenden Stelle zu überholen. „Ich bin es leid, hochwertige Lebensmittel und Freizeitaktivitäten zur Verfügung zu stellen und immer nur angefeindet zu werden. Ich kann es nicht mehr und ich möchte es nicht mehr.“

„Liebe vergeht, Hektar besteht“ und 20 andere ungeschriebene Regeln, die Dorfkinder kennen

Verständnis für Bäuerin auf Facebook – „ohne euch hätten wir nichts zu essen“

Ina Krautwursts Beitrag geht viral. Über 9.000 Menschen teilen ihren Facebook-Post, über 1.300 Menschen kommentieren. Die Darmstädter Bäuerin bekommt viel Zustimmung und aufmunternde Worte, für die sie sich noch am selben Tag bedankt. „Bus und Taxi haben eigene Spuren, Radfahrer zunehmend auch. Daher sehe ich den Feldweg als Weg der Bauern an“, kommentiert ein Nutzer. Eine andere Person schreibt: „Lass dich nicht unterkriegen!“



Landwirt:innen müssen nun mal am Wochenende arbeiten, wenn andere Rad fahren – und sie müssen mit ihren Maschinen auf die Felder kommen, finden die Facebook-Nutzer:innen. Normalerweise sollten es also die Freizeitsportler:innen sein, die ausweichen, sind sich alle einig. „Ich schicke dir und deiner Familie ganz viel Kraft und lass dir nicht denn Spaß an deinem Job vermiesen, denn ohne euch hätten wir nichts zu essen“, kommentiert eine Userin.

Landwirtschaft: „Da ist teilweise so viel Unmut in der Bevölkerung“

Dass Landwirtschaft eine anstrengende, aber echt erfüllende Arbeit sein kann, zeigt auch die Bäuerin Annemarie Paulsen auf TikTok. Auf die Frage, was die größte Herausforderung als Bäuerin sein, antwortet sie BuzzFeed Deutschland damals im Interview: „Dass Landwirtschaft heute irgendwie nicht akzeptiert wird.“



„Da ist teilweise so viel Unmut in der Bevölkerung, dem die Politik mit aberwitzigen Vorgaben begegnet. Dem allen gerecht zu werden, ist schwierig.“ Mit TikTok und Instagram versucht Paulsen dieses Problem zu lösen und Landwirtschaft wieder näher an die Lebensrealität der Menschen zu bringen.

Mehr Trending-News: Frau hetzt gegen Queere, doch der Schuss geht nach hinten los