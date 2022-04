Langschläfer oder Kurzschläfer - Warum brauchen manche Menschen weniger Schlaf als andere?

Von: Raffaela Maas

Manche Menschen brauchen nur vier, andere bis zu zwölf Stunden Schlaf pro Nacht, um sich vollkommen ausgeruht zu fühlen. Wie kommt es dazu, dass die Schlafbedürfnisse so unterschiedlich sind?

München - Langschläfer kennen das Gefühl: Der Wecker klingelt, aber man ist noch viel zu müde, um richtig in den Tag zu starten und am liebsten würde man den Wecker ausschalten und noch ein paar Stunden weiterschlafen. Dabei gibt es auch Menschen, denen dieses Erlebnis fremd ist - die sogenannten Kurzschläfer brauchen wesentlich weniger Schlaf. Doch wieso gibt es Menschen, die scheinbar viel weniger oder viel mehr Schlaf brauchen als andere?

Wie viel Schlaf ist normal?

Im Durchschnitt schlafen die Deutschen sieben Stunden und 14 Minuten. Die National Sleep Foundation, eine Non-Profit-Organisation aus Amerika, die sich auf das Thema Schlaf und Schlafstörungen spezialisiert hat, ordnet bei Erwachsenen einen Schlafzeitraum zwischen sieben bis neun Stunden als gesund ein. Für Teenager werden acht bis zehn Stunden empfohlen und ein Neugeborenes braucht laut der Organisation 14 bis 17 Stunden Schlaf.

Was ist der Unterschied zwischen Kurz- und Langschläfern?

Langschläfer sind laut Schlaf- und Gesundheitsexperte Dr. med. hc. G. W. Amann-Jennson Personen, die mindestens acht, häufig jedoch bis zu über zehn Stunden Schlaf benötigen, um sich ausgeschlafen und leistungsfähig zu fühlen. Als Kurzschläfer bezeichnet man hingegen diejenigen, Personen, die häufig nur fünf bis sechs Stunden pro Nacht, oder sogar noch weniger schlafen und sich trotz des kurzen Schlafzeitraums ausgeruht fühlen.

Die Gruppe der Kurzschläfer ist eher klein, so Amman-Jennson, man schätze sie auf zehn bis 15 Prozent der Erwachsenen. Viele Menschen, die sich als Kurzschläfer bezeichnen, bräuchten aufgrund ihrer Veranlagung eigentlich mehr Schlaf. Sie schlafen zu wenig und leiden an einem Schlafdefizit. Deshalb soll man sich nicht künstlich zu einem Kurzschläfer machen, sondern auf den individuellen Bedarf an Schlaf achten.

Lang- oder Kurzschläfer? - Wodurch wird der Bedarf an Schlaf bestimmt?

Ob man Langschläfer oder Kurzschläfer ist, steckt in den Genen. Wie aus einem Artikel von Welt.de hervorgeht, bestimmt eine Vielzahl an Genen über das individuelle Schlafbedürfnis eines Menschen. Schlaf- und Gesundheitsexperte Dr. med. hc. G. W. Amann-Jennson erklärt zudem, dass mit zunehmendem Alter sich das Schlafbedürfnis auch wegen der Genetik verändert. So kann sich aus einem genetischen Langschläfer auch ganz natürlich ein Kurzschläfer entwickeln.

