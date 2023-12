„Ekelhaft!“: Italiener kocht 70 Jahre altes Rezept nach – Carbonara-Fans laufen Sturm

Mit einem alten Rezept sorgt ein Italiener im Internet für Entrüstung. Handelt es sich dabei etwa um den Ursprung der Spaghetti Carbonara?

München – Eigentlich gibt es keine Zweifel darüber, aus welchen Zutaten Spaghetti Carbonara bestehen. Neben den Nudeln sind das Guanciale, also der Speck aus der Schweinebacke, Peccorino, ein traditioneller Hartkäse, Eier und Pfeffer. Doch bei der Überlieferung könnte etwas durcheinandergeraten sein, wie Luca Cesari kürzlich auf Instagram zu erklären versucht. Er präsentierte ein Rezept aus dem Jahr 1954. Dabei soll es sich um das Originalrezept handeln.

Gefundenes Carbonara-Rezept ist offenbar nicht das Original

Cesari, der bereits mehrere Bücher zur Geschichte von italienischen Nudelgerichten veröffentlicht hat, sei in einer rund 70 Jahre alten Ausgabe der Zeitschrift La Cucina Italiana auf das Rezept gestoßen. Es sieht Bauchspeck, Gruyère und sogar Knoblauch vor.

Unter dem Video laufen die User Sturm gegen Cesari. „Schade, dass die Carbonara 1944, also zehn Jahre früher, erfunden wurde und von Cacio e Ovo abgeleitet ist“, schreibt ein User. Ein Thema, mit dem sich auch Cesari bereits in einem seiner Werke befasst hat. Demnach gilt es als verbrieft, dass die Carbonara aus dem Jahr 1944 stammt. Nur die Hintergründe sind nicht eindeutig. Cesari schreibt in „Die Geschichte der Pasta in zehn Gerichten“ dazu: „Die glaubhafteste These ist die von dem römischen Restaurant, das seit Ankunft der Alliierten 1944 aus der Not eine Tugend macht und Teile der Lebensmittelrationen mit lokalen Produkten kombinierte.“

Woher stammen Spaghetti Carbonara?

Auch ein anderer Nutzer zweifelt die Richtigkeit des abgedruckten Rezepts an: „Die Vorstellung, dass eine 1954 in Mailand herausgegebene Zeitschrift das richtige Rezept für ein vorwiegend römisches Gericht aus der Region Latium haben könnte, ist ein wenig utopisch. In den 1950er Jahren war die Entfernung zwischen Rom und Mailand (...) vielleicht vergleichbar mit der heutigen Entfernung Rom-Berlin (...). Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es schwierig war, zu reisen, zu kommunizieren und Informationen zu finden.“

„Das Rezept als „original“ zu bezeichnen, weil es in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde, ist irreführend und falsch, weil es den Kontext und andere Details (...) nicht berücksichtigt.“ Für ihn steht damit fest: „Das Einzige, was also sicher ist, ist, dass es, wenn es im Jahr 1954 veröffentlicht wurde, schon vorher existierte, und sicher nicht in Mailand.“

User findet Carbonara-Rezept „ekelhaft“

Doch es gibt auch User, die Cesaris Theorie stützen. „Ich kenne Luca Cesari und er ist ein Historiker mit Kontakten! Als Römer sage ich der ignoranten Masse, dass Carbonara kein römisches Gericht ist, sondern ein Gericht ohne Herkunft und dass das, was Luca Cesari sagt, wahr ist!“

Unabhängig von den Fragen rund um die Historie können sich einige auch nicht mit den Zutaten anfreunden. Ein User auf Instagram postet schlichtweg „Ekelhaft!“.

Fest steht allerdings, dass auch das Carbonara-Rezept einem Wandel unterliegt. Teilweise gibt es Variationen mit Sahne. In den USA werden zum Teil Venusmuscheln und Pilze in die Soße gegeben. Kürzlich hat der Italienische Verband von Bauern und Lebensmittelherstellern (Coldiretti) in seiner Pizzeria des Schreckens einige Abwandlungen der klassischen italienischen Pizza vorgestellt. Die italienischen Essensgewohnheiten sind zum Teil sehr speziell und können für Touristen eine Stolperfalle sein.