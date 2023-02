Laut Studie: Abends zu arbeiten führt „zu gesundheitlichen Problemen“

Von: Yannick Hanke

Eine Wissenschaftlerin hat herausgefunden, dass nur sehr wenige Beschäftigte nach 18 Uhr arbeiten wollen. Sie fordert flexiblere und kürzere Arbeitszeiten.

Berlin – Eine Situation, die wohl nicht nur Beschäftigte in Deutschland kennen werden: Alleine in der Spätschicht, reichlich Druck auf dem Kessel, arbeiten, arbeiten, kaum Zeit für eine noch so kleine Pause. Und kaum, dass der Feierabend da ist, fühlt man sich verbraucht, erschöpft, lässt sich müde aufs Sofa oder Bett fallen.

Ein Zustand, der vielen Beschäftigten gegen den Strich geht, wie kreiszeitung.de berichtet. Das hat die Wissenschaftlerin Yvonne Lott herausgefunden. So würden viele Menschen nur ungern nach 18:00 Uhr arbeiten wollen. Was die Soziologin im Detail sagt.

Studien zum Arbeiten am Abend: „Führt auf lange Sicht zu gesundheitlichen Problemen“

Im Gespräch mit Spiegel Online spricht Yvonne Lott über ihre Forschungen zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Erst vor einigen Monaten hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass Arbeitszeiten penibel erfasst müssen. Zwischen Arbeitsende und -beginn sind eh elf Stunden Ruhezeit gesetzt. In der Regel. Bleibt da überhaupt noch Raum für eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit?

Laut Lott sei dies weiterhin möglich. „Viele Beschäftigte haben und nutzen die Möglichkeit, zwischendurch die Arbeit zu unterbrechen, um irgendwas anderes einzuschieben, sei es einen Einkauf oder einen Arzttermin“, heißt es von der Soziologin. Und etliche Analysen hätten bereits gezeigt, dass Beschäftigten diese Flexibilität auch enorm sehr wichtig sei.

Laut verschiedenen Studien und der Einschätzung einer Expertin führt abendliches Arbeiten auf lange Sicht „zu gesundheitlichen Problemen“. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die bereits angesprochenen gesetzlichen Regelungen würden dabei auf medizinischen Erkenntnissen basieren. Schließlich seien „wir Menschen“ auch „nur begrenzt belastbar und müssen uns erholen, um gesund bleiben zu können“. Zudem hätten Studien gezeigt, dass es schon reicht, „wenn ich abends eine E-Mail schreibe oder von Vorgesetzten angerufen werde, um diese nötige Erholung zu unterbrechen“. Das führe „auf lange Sicht zu gesundheitlichen Problemen“.

„Nach 18:00 Uhr wollen fast alle im Feierabend sein“: Soziologin prangert Missstände an

Es würde Beschäftigte geben, die sich nicht so sehr an einer Überschneidung von Arbeit und Privatleben stören würden. Doch viele würden dies nicht wollen. „Wenn das Unternehmen erwartet, dass ich nach 20:00 Uhr noch auf Mails antworte, ist das ein Stressor“, benennt die Soziologin das Problem klar. Es komme erschwerend hinzu, dass solche Erwartungen nicht offen angesprochen werden. Doch möchte jemand Karriere machen, muss er oder sie sich danach richten.

Unsere Zahlen sagen klar: Nach 18:00 Uhr wollen fast alle im Feierabend sein. Weil das die sozial wertvolle Zeit ist, die man mit dem Partner, Familie oder Freunden verbringen will.

Laut Lott dürfe nicht nur auf die reine Arbeitszeit geschaut werden, sondern auch auf die Arbeitsorganisation und die Arbeitsmenge. Heißt: „Wenn Sie abends noch mal an den Schreibtisch müssen, weil die Arbeitsmenge so groß ist, dass Sie es anders nicht schaffen, ist das vielleicht das eigentliche Problem“. Und es sei bereits belegt, dass das negative Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten hat.

Studien zur Schichtarbeit: „Nachtschichten sind nicht gesundheitsförderlich“

Studien zur Schichtarbeit mit all ihrer empirischen Evidenz hätten bereits belegt, dass Beschäftigte diese Form des Arbeitens am Anfang des Erwerbslebens „noch einigermaßen“ gut wegstecken. „Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie irgendwann krank werden, wenn sie nicht aussteigen. Nachtschichten sind nicht gesundheitsförderlich“, so die Expertin.

Unsere Studie zeigt eines klar: Kaum jemand möchte gern noch nach 18 Uhr arbeiten müssen. Das ist ein valides Ergebnis. Und wir haben dabei auch keinen großen Geschlechterunterschied gesehen.

Natürlich komme man nicht daran vorbei, dass die Arbeit irgendwann mal auch erledigt werden muss. Doch hat die Soziologin auch hierauf eine Antwort parat: „Viele Arbeitsprozesse können gestrafft und verändert werden. Darin können uns auch die digitalen Technologien unterstützen. Dann sind auch kürzere Arbeitszeiten drin“.

Muss „Überstunden leisten, um Karriere zu machen“: Soziologin kritisiert gesellschaftliche Norm

Ihrer Ansicht nach müsse mal als Gesellschaft einen Weg finden hin zu „Vereinbarkeitsinstrumenten“, die Eltern auch unterstützen. Hierbei gehe es um „eine kürzere Arbeitszeit und eine neue Vollzeitnorm, also kürzere Arbeitszeiten als Standard“. Einen falschen Ansatz, der in der Gesellschaft vorherrsche, hat Lott auch ausgemacht.

„Es ist immer noch die Norm, dass man Vollzeit und eigentlich auch Überstunden leisten muss, um Karriere machen zu können“. Das erachtet die Soziologin für nicht richtig. Doch, das gehört natürlich auch zur Realität: In manchen Berufen ist ein Schichtdienst wohl unumstößlich. In Krankenhäusern, im Einzelhandel, in der Gastronomie. Oftmals aber eben auch zulasten der eigenen Gesundheit.