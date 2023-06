Mann hört unabsichtlich laut „My Heart Will Go On“ im Flugzeug – und bemerkt Kate Winslet erst viel zu spät

Von: Moritz Bletzinger

Das ist doch ... Chris Olsen merkte erst, dass er neben Kate Winslet saß, als es schon zu spät war. © Screenshot/TikTok

Wie peinlich! Ein Mann spielt aus Versehen laut Musik im Flugzeug. „My Heart Will Go On“, von Celine Dion. Neben ihm, ohne dass er es kapiert: Kate Winslet.

München – Die Kopfhörer nicht angeschlossen und aus Versehen laute Musik im Flugzeug abgespielt? Peinlich. Aber es geht noch viel schlimmer. Unglaublicher Zufall, was einem jungen Schauspieler aus Großbritannien passiert ist.

In voller Lautstärke beschallte Chris Olsen den Flieger mit Top-Hits von Celine Dion, saß auf dem falschen Platz. Und neben ihm: Hollywood-Star Kate Winslet. Nicht genug. Der Mann spielte unter anderem den Song „My Heart Will Go On“, bekannt aus dem Oscar-Werk „Titanic“, in dem Winslet die Hauptrolle neben Leonardo DiCaprio spielte.

Peinlich-Fauxpas im Flugzeug: Mann spielt „My Heart Will Go On“ neben „Titanic“-Star Kate Winslet

„Ich muss anfangen, mehr auf meine Umgebung aufzupassen, weil ich mich nicht weiterhin derart blamieren kann“, sagt der ehemalige Kinderstar Olsen in einem TikTok-Video. Total aufgedreht schildert er, was ihm auf seinem Flug von Cannes (Frankreich) nach London passiert ist.

Er stieg ins Flugzeug, hat seinen Platz gesucht und sich hingesetzt. Zeit für ein bisschen Musik. „Ich mache es mir gemütlich und wer kommt mir anderes in den Sinn als: Celine Dion?“, erzählt Olsen. Dion hatte ihre Tour abgesagt, deshalb waren ihre Songs in den Medien.

„Was ich nicht gemerkt habe, war, dass meine AirPods noch nicht verbunden waren. Also läuft Celine laut. Ich klicke mich durch ihre Top-Hits, ‚It‘s all coming back to me now‘ läuft für eine Sekunde, ‚I Surrender‘ läuft für eine Sekunde. ‚My Heart Will Go on‘ läuft eine kleine Weile“, beschreibt er: „Und das alles passiert laut, aber ich merke es nicht.“

„Ich denke mir: Sie kommt mir bekannt vor“: Mann bemerkt viel zu spät, dass er neben Kate Winslet sitzt

Irgendwann fällt es ihm dann noch auf. Unangenehm, aber halb so wild. Doch dann bemerkt er jemanden: „Die Frau neben mir hört nicht auf mich anzuschauen, als ob ich etwas falsch gemacht hätte. Was ich getan habe: Ich sitze auf dem falschen Platz.“

Dann kam ein Flugbegleiter zu Olsen und wies in darauf hin, dass er eine Reihe weiter sitzen sollte. Und dann bemerkte, der Schauspieler, was ihm da eigentlich gerade passiert ist.

Aber der Groschen fiel noch nicht direkt: „Als ich mich aufmache und mich bei der Frau neben mir entschuldige, schaue ich in ihr Gesicht. Und ich denke mir: Sie kommt mir bekannt vor.“ Ewig musste er überlegen, sagt Olsen. Bis es ihm dämmerte: „Vielleicht eine Schauspielerin?“

„Ich saß neben Kate Winslet!“: Celine-Dion-Fan liefert Foto-Beweise – und schämt sich zu Tode

„Und während weiterhin Musik von Celine Dion auf dem Ohr habe, realisiere ich, was gerade abgeht: Ich saß neben Kate Winslet! Ja, Oscar-Gewinnerin Kate-Winslet!“ Und Olsen liefert zwei Foto-Beweise. Auf einem Bild, sieht man einen Teil von Winslets Gesicht, auf dem anderen die Jacke, die sie über ihren Sitz gehängt hat. Es ist offenbar die gleiche Jacke, die sich auch bei ihrer Ankunft in Cannes getragen hatte.

„Und wo waren wir? Auf einem Flug von Cannes nach London“, erklärt Olsen, „und ich habe ‚My Heart Will Go On‘, am besten bekannt aus dem Blockbuster-Film ‚Titanic‘, direkt neben ihr abgespielt.“ Der Schauspieler schmeißt sich in ein Kissen und brüllt.

Immerhin durfte er noch mit nach London fliegen. Auf einem Flug von New Jersey nach Alabama stimmten Passagiere per Handzeichen ab, dass eine Frau rausgeschmissen wird. (moe)