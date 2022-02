Lauterbach erklärt seinen Lockerungsplan und nennt die „größten Bremser“ in Deutschland

Ist Omikron das Ende der Pandemie? Diese Hoffnung besteht. Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt es aber eine Voraussetzung. Er äußert sich auch zu Lockerungen.

München - Deutschland stellt sich mal wieder die L-Frage. Verbarg sich dahinter in den vergangenen zwei Jahren zumeist der Ruf nach einem Lockdown - also massiven Einschränkungen im Alltagsleben -, geht es diesmal um Lockerungen. Wann geht die Bundesrepublik die ersten großen Schritte in Richtung Normalität, wie es Dänemark, Großbritannien und andere europäische Staaten vormachen?

Schließlich ist aktueller wissenschaftlicher Konsens, dass die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 wegen der hohen Ansteckungsgefahr für viele Corona-Fälle sorgen wird, die allermeisten Infektionen aber mild verlaufen werden - offenbar auch bei Ungeimpften. So könnten viele Bundesbürger auf natürlichem Weg eine Grundimmunität aufbauen.

Lauterbach über Lockerungen: „Deutlich vor Ostern - davon bin ich überzeugt“

Bislang bremst die neue Regierung um Kanzler Olaf Scholz noch. Doch bei Bild TV gab Gesundheitsminister Karl Lauterbach zumindest die Ahnung eines Zeitplanes preis, als er erklärte: „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt.“

Also deutlich vor Mitte April. Was auch immer das heißen mag. Der SPD-Politiker bleibt lieber im Ungefähren, als ein vollmundiges Versprechen wieder einkassieren zu müssen, wie viele andere Entscheidungsträger in den Pandemie-Jahren.

Lauterbach über Corona-Mutationen: „Omikron nicht die letzte Variante“

Zugleich warnte der Epidemiologe vor weiteren Corona-Mutationen: „Ich glaube nicht, das Omikron die letzte Variante ist. Wir werden noch mehr Varianten bekommen.“ Fraglich ist dann wohl eher, wie lebensgefährlich diese Nachfolger wären.

Lauterbach will aber nicht gleich den Teufel an die Wand malen, für den Herbst prognostiziert er, dass „der Spuk vorbei“ sei. Voraussetzung dafür ist seiner Meinung nach aber die Impfpflicht, damit die Intensivstationen nicht wieder unter Massen an schweren Covid-Fällen ächzen und das nach wie vor von zu wenigen Schultern getragene Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt.

Lauterbach und die Impfquote: „Bei Über-60-Jährigen über zwölf Prozent nicht geimpft“

„Der größte Bremser für Lockerungen sind die Ungeimpften“, redete der 58-Jährige den vielen Gegnern der Vakzine von Biontech und Co. ins Gewissen. Gerade die Risikogruppen nahm er in den Blick: „Bei den Über-60-Jährigen sind bei uns zwölf Prozent nicht geimpft, in England sind es nur zwei Prozent.“

Lauterbach warnte: „Wir kommen aus dem Dilemma nicht heraus, wenn wir - für europäische Verhältnisse - so riesige Zahlen von Ungeimpften haben, für die wir immer so viel aufgeben müssen.“ Gerade Impfgegner im Gesundheitswesen kann er nicht verstehen: „Wenn ich in der Pflege unterwegs bin und die wissenschaftlichen Erkenntnisse ablehne, die gerade Konsens sind in der gesamten westlichen Welt, stellt sich die Frage, ob ich dann tatsächlich im richtigen Beruf bin.“

Impfquote: Jeder Fünfte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ungeimpft

Zuletzt hatte das Institut für Medizinische Soziologie der Berliner Charité in einer Studie eröffnet, dass noch immer jeder fünfte Angestellte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ungeimpft sei. Da gilt es einiges aufzuholen, denn jüngst empfahl die Ständige Impfkommission (Stiko) für „Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen“ schon eine zweite Auffrischungsimpfung.

Für den Großteil der Bevölkerung soll ein Booster jedoch - zumindest vorerst - genügen. Das unterstrich auch Lauterbach: „Für eine Grundimmunisierung der Bevölkerung reichen drei Impfungen, eine vierte Impfung macht nur Sinn bei Hochrisiko-Menschen.“

Impfpflicht: Lauterbach lässt sich von Merz-Ankündigung nicht beunruhigen

Egal ob Lockerungen kommen oder nicht: Die Impfkampagne wird uns also wohl auch weiterhin begleiten. Unabhängig von der Pflicht zum Pieks, über die der Bundestag demnächst entscheiden wird.



Hier ist Lauterbach optimistisch und lässt sich auch von der Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, seine Partei werde keinem diesbezüglichen Antrag folgen, nicht beunruhigen: „Ich glaube, auch dann - bei allem Respekt vor Friedrich Merz - bekommen wir die Mehrheit.“ (mg)