Intensivmediziner gibt Hoffnung auf „Super-Sommer“ - Experten bleiben wegen weiteren Mutationen angespannt

Von: Christina Denk, Jennifer Lanzinger

Teilen

Die Corona-Zahlen steigen weiter stark an. Experten sehen den Zeitpunkt für Lockerungen noch nicht gekommen. Ein Mediziner macht Hoffnung auf das Pandemie-Ende. Der News-Ticker.

Das RKI meldet am Donnerstag fast 250.000 Neuinfektionen (siehe Erstmeldung).

Ein Mathematiker errechnet den Zeitpunkt für Lockerungen (siehe Update vom 10. Februar, 17.50 Uhr).

Mediziner macht Hoffnung auf das Ende der Pandemie (siehe Update vom 10. Februar, 20.52 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 10. Februar: 22.30 Uhr: Intensivmediziner Christian Karagiannidis sieht bereits den „Super-Sommer“ kommen. Die EU-Gesundheitsminister sehen die Gefahr durch die Corona-Pandemie noch nicht gebannt. „Es ist zu früh, um die Pandemie wie eine Endemie anzusehen“, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag nach einem Treffen in Grenoble. Auch EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides betonte, die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Die Pandemie habe gezeigt, dass es „viele Drehungen und Wendungen“ gebe.

„Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft, aber gleichzeitig bleiben wir realistisch und müssen vorbereitet sein, um Varianten entgegenzutreten“, sagte die EU-Kommissarin. Sie verwies auf die weiterhin hohe Bedeutung von Corona-Impfungen. „Seit heute sind 70 Prozent der EU-Bevölkerung vollständig geimpft und mehr als 45 Prozent haben einen Booster erhalten“, so Kyriakides. Dies seien „ermutigende Zahlen, aber wir müssen weiterhin impfen“.

„Super-Sommer“ trotz Corona? Intensivmediziner gibt Progonose ab

Update vom 10. Februar, 20.52 Uhr: Immer wieder wird aktuell über den richtigen Zeitpunkt für Lockerungen diskutiert. Karl Lauterbach hält Öffnungen vor Ostern für wahrscheinlich. Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis macht indes Hoffnung. Er sieht das Ende der Corona-Pandemie in Reichweite. „Ich glaube, insgesamt befinden wir uns am Ende eines Marathons“, sagte er am Donnerstag im SWR. „Wir merken, dass die Ungeduld unglaublich steigt, was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist, wenn man schon Kilometer 41 erreicht und das Ziel eigentlich vor Augen hat.“

Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Regierung ist, äußerte die Hoffnung auf „ein sehr gutes Frühjahr und einen Super-Sommer“. Wichtig sei jetzt aber ein gründliches Aufarbeiten dessen, was in den vergangenen zwei Jahren passiert ist, um vorbereitet für den Winter zu sein. Es bräuchte beispielsweise ein Monitoring, das jederzeit einen Überblick etwa über Bettenzahlen und -belegung sowie verfügbares Medizin-Personal erlauben würde.

Coronafälle in Schulen: Sechs Prozent der Schüler in Deutschland in Quarantäne

Update vom 10. Februar, 19.56 Uhr: Die Zahl der Corona- und Quarantänefälle an Schulen steigt. Deutschlandweit waren in der vergangenen Woche etwa sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder selbst mit Corona infiziert, so dpa. Demnach waren bei 275 000 Schülerinnen und Schülern Corona-Infektionen bekannt (Vorwoche 226 000). Darüber hinaus waren 273 000 in Quarantäne (Vorwoche 270 000). In der aktuellen Statistik wurden 9,4 Millionen Schüler berücksichtigt.

Debatte um die Abitur-Anforderungen: Erleichterungen in Corona-Zeiten?

Schwere Zeiten vor allem für Abiturienten. Für sie gelten auch in diesem Jahr Erleichterungen wie längere Bearbeitungszeiten pro Klausur oder eine größere Auswahl an Prüfungsaufgaben. Die von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) vorgesehene coronabedingte Möglichkeit, nach einer verpatzten schriftlichen Prüfung noch mit einem Punkt in einer mündlichen Nachprüfung durchzukommen, soll jedoch nur das laufende Schuljahr gelten. Anschließend sind wieder drei Punkte, wie vor Corona, nötig. „Wir wollen keine Niveau-Absenkung beim schriftlichen Abitur“, sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Alexander Becker. Ein Senken der Standards führe zu einem nicht mehr allseits akzeptierten „Abi light“, so auch Bildungsexperte der FDP Timm Kern.

Kultusministerin Schopper hält die Debatte über das Qualitätsniveau in diesem Zusammenhang für überzogen. „Es hat doch nichts mit einem Niveauverlust zu tun, wenn für deutlich unter 0,1 Prozent der Prüflinge die Mindestanforderung einer einzigen Prüfung minimal geändert wird.“ Im Übrigen müssten die Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre hohe Leistungshürden überwinden, um überhaupt zum Abitur zugelassen zu werden.

Wann kommen die Corona-Lockerungen? Mathematiker berechnet den Tag

Update vom 10. Februar, 17.50 Uhr: Wann gibt es Lockerungen in Deutschland? Gesundheitsminister Karl Lauterbach betonte am Rande eines EU-Treffens im französischen Grenoble: „Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen, so wie wir sie noch nie gehabt haben.“ Wenn man nun so stark lockert, dass die Fallzahlen deutlich steigen, verlängerte man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit. Für Lockerungen in Zeiten von steigenden Inzidenzen habe Deutschland „einfach nicht die Impfquote.“ Im Blick stehen vor allem viele Ungeimpfte bei besonders gefährdeten Älteren.

Indes hat sich Mathematiker Kristan Schneider mit dem richtigen Zeitpunkt für Lockerungen befasst. Viele Faktoren seien bei Omikron noch unklar, stellte der Mathematiker bei focus.de dar. Den Höhepunkt der aktuellen Welle prognostiziert er auf Anfang März. „Lockerungen ab dem 15. März sind sinnvoll“, so das Fazit von Schneider. Ein Freedom Day Mitte Mai (15. Mai) sei am vernünftigsten. Nach einem klaren Abwärtstrend über zwei bis drei Wochen hinweg seien Öffnungen demnach sinnvoll. Lockerungen bereits Anfang März könnten einen Abwärtstrend stattdessen wieder umkehren. Karl Lauterbach hatte zuletzt von Lockerungen vor Ostern gesprochen. Ostern fällt dieses Jahr auf den 17. April.

Corona in Deutschland: Große Unterschiede der Booster-Impfungen zwischen den Bundesländern

Update vom 10. Februar, 15.05 Uhr: Nach Angaben des RKI vom Donnerstag haben bisher mindestens 45,7 Millionen Personen oder 55 Prozent der Bevölkerung (Stand Mittwoch) eine Booster-Impfung erhalten. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. An der Spitze liegt weiter Schleswig-Holstein, wo bereits 63,3 Prozent der Menschen einen Booster erhielten. Das Schlusslicht bildet Sachsen mit 44,6 Prozent.

Insgesamt wurden am 9. Februar 260.000 Impfdosen verabreicht. Es gab jedoch nur wenige Erstimpfungen: 187.000 Dosen wurden als Auffrischungsimpfungen gespritzt, 55.000 Dosen führten zum Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind. Den Grundschutz haben 62,1 Millionen Menschen oder 74,6 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine Impfdosis haben 63,2 Millionen Menschen oder 76,0 Prozent der Bevölkerung bekommen. Eine große Gruppe von 19,9 Millionen Menschen bleibt ungeimpft. Das entspricht 24 Prozent der Bevölkerung. Für vier Millionen von ihnen (4,8 Prozent) ist allerdings bisher kein Corona-Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Corona in Deutschland: Bundestag ändert umstrittene Regel zum Genesenen-Status

Update vom 10. Februar, 12.25 Uhr: Der Bundestag ändert die umstrittene Genesenen-Regelung für den Zugang zum Plenarsaal und zu Ausschusssitzungen. Vom kommenden Montag (14. Februar) an wird auch dort der Genesenen-Status auch nur noch drei und nicht mehr sechs Monate gelten, wie die Bundestagsverwaltung den 736 Abgeordneten am Donnerstag mitteilte. Der Nachweis einer vorherigen Corona-Infektion muss demnach durch einen PCR-Test erfolgen.

Trotz der Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate für die Bürger galt im Bundestag in der vergangenen Sitzungswoche noch die alte Frist für den Zugang zum Plenum und zu den Ausschüssen. Dies hatte für Unverständnis und Kritik gesorgt. Die neue Regelung soll nun zunächst bis zum 13. März gelten.

Kontrolle der Corona-Impfpflicht: „Wollen den Weg über die Krankenkassen gehen“

Update vom 10. Februar, 11 Uhr: Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich nicht für die Kontrolle einer möglichen allgemeinen Corona-Impfpflicht zuständig. Diesem Vorstoß einer Gruppe von Abgeordneten aus SPD, Grünen und FDP, die einen Gesetzentwurf vorbereiten, erteilte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) eine deutliche Absage. Ein GKV-Sprecher sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe , dass die Kassen bereit seien, ihrem Auftrag zur Information und Beratung der Versicherten nachzukommen. „Die Durchsetzung und Kontrolle einer eventuellen gesetzlichen Impfpflicht wäre dagegen die Aufgabe des Staates.“

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte den Funke-Zeitungen dagegen, man wolle den Plan beibehalten. „Wir wollen den Weg über die Krankenkassen gehen. Dies ist aus unserer Sicht sinnvoll, rechtlich zulässig und auch durchführbar.“ Die Parlamentariergruppe wolle den Gesetzentwurf noch „vor der kommenden Woche“ veröffentlichen.

Den Abgeordneten schwebt vor, eine ab dem 1. Oktober geltende allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren in der zweiten Märzhälfte im Bundestag zu beschließen. Die Krankenkassen sollten dann ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und diesen speichern. Dann sollten die Kassen diejenigen Personen an die Kommunen melden, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben, hatte die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erläutert. Die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Wer ihn verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sofern er sich nicht innerhalb von vier Wochen doch noch impfen lasse.

Corona in Deutschland: RKI meldet fast 250.000 Neuinfektionen - Zwei weitere Werte steigen rasant an

Erstmeldung vom 10. Februar: Berlin - Die Corona*-Zahlen steigen weiter an und auch die Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert. Fast 250.000 Menschen wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. Wirklich Aussagekraft haben die Zahlen jedoch nur noch begrenzt, Experten gehen bereits von einem viel höheren Infektionsgeschehen aus.

Mit einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 1465,4 erreicht der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag, 10. Februar 2022, einen erneuten bisherigen Rekord. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1450,8 gelegen, vor einer Woche bei 1283,2 (Vormonat: 362,7). Und auch die Zahl der Neuinfektionen klettert erneut über 200.000, insgesamt 247.862 Corona-Neuinfektionen zählt das RKI am Donnerstag. Vor einer Woche waren es 236.120 Ansteckungen.

Corona: Auch die Zahl der Todesfälle und die Hospitalisierungsinzidenz steigen stark an

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - so dass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Die Zahl der Todesfälle steigt im Vergleich zur Vorwoche stark an. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 164 Todesfälle gewesen. Und auch die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigt stark an, das RKI gab den Wert am Mittwoch mit 6,02 an (Dienstag: 5,60). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. *Merkur.de und tz.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA