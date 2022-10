Lauterbach schickt mysteriösen Impf-Brief an Millionen Menschen – von Münchner Adresse

Von: Markus Hofstetter

Die Stiko empfiehlt Menschen über 60 Jahren den zweiten Booster. Darauf macht Karl Lauterbach in einer kostenträchtigen Aktion aufmerksam.

Berlin - Die deutsche Impfkampagne war in der Vergangenheit immer wieder von Pleiten und Pannen geplagt. So argumentierte der Spitzenverband Bund der Krankenkassen GKV im letzten Jahr auch mit einem akuten Papiermangel in Europa gegen die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren. Der Mangel an Papier scheint nun vorbei zu sein, denn wie Bild berichtet, ließ Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über die Krankenversicherungen einen Brief an alle Deutschen über 60 Jahre verschicken. Wie die Zeitung aus dem Ministerium erfahren haben will, handelt es sich dabei um ein ungewöhnliches Vorgehen.

Brief von Lauterbach: Absender ist in vielen Fällen der Münchner Flughafen

In dem Schreiben fordert der Minister die Empfänger dazu auf, sich zur vierten Impfung gegen das Coronavirus beraten zu lassen. Hintergrund ist wohl, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) einen zweiten Booster ab 60 Jahre empfohlen hat. Zusätzlich soll am Ende des Briefs auf die „jährliche Grippeimpfung“ und die Impfung gegen Lungenentzündung hingewiesen worden sein.

Verwirrend für die Adressaten scheint dabei auch zu sein, dass viele der Briefe nicht eine Krankenkasse, sondern den Münchner Flughafen in der Absenderzeile haben. Grund ist, dass einige Krankenkassen ein Postfach am Airport verwenden.

Brief-Aktion von Lauterbach: Empfänger nennt es Geldverschwendung

Die Aktion scheint bei einigen Empfängern nicht gut anzukommen. „Werbung zur Impfung überall, sogar von Frau Nonnemacher. Da muß ich nicht noch Post von #LauterbachRuecktritt haben. Das ist Geldverschwendung und sehr aufdringlich von Ihm. Die KK haben genug zu tun“, empört sich ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer Twitter-User findet den Brief einfach nur „Übergriffig!“

Briefaktion von Lauterbach: Kosten gehen in die Millionen

Die Kosten für die Aktion von Lauterbach gehen in die Millionen. Laut dem Statischen Bundesamt lebten in Deutschland 2021 rund 29,3 Millionen Menschen, die mindestens 60 Jahre alt waren. Ein Standardbrief kostet bei der Deutschen Post 0,85 Euro, was sich zu Gesamtkosten von rund 24,9 Millionen Euro addieren würde.

Allerdings ist anzunehmen, dass die Portokosten niedriger sind. So verlangt die Deutsche Post für die sogenannte Dialogpost mit einer Mindestmenge von 5000 Stück pro Brief 0,32 Euro. Damit würde die Aktion immer noch mit knapp 9,4 Millionen Euro ins Kontor schlagen. Hinzu kämen die Kosten für Briefumschläge und eben die für das Papier.