„Wunderschön, aber tödlich“: Videos zeigen gewaltiges Ausmaß des Vulkanausbruchs auf Island

Von: Nadja Zinsmeister

Auf Island ist in der Nacht auf Dienstag ein Vulkan auf der Reykjanes-Halbinsel ausgebrochen. Aufnahmen zeigen das spektakuläre Ausmaß der Naturgewalt.

Reykjavik – Island hat sich am späten Montagabend in kürzester Zeit zum Schauplatz einer gewaltigen Naturkatastrophe verwandelt. In der Nacht auf Dienstag teilte Islands Präsident Gudni Jóhannesson auf den sozialen Netzwerken mit, dass in der Nähe des evakuieren Dorfs Grindavík eine „Eruption begonnen hat“ – wie von Experten bereits befürchtet, ist ein örtlicher Vulkan ausgebrochen. Spezialkräfte und Schaulustige begaben sich anschließend zum Ort des Geschehens, um das Spektakel festzuhalten.

Vulkanausbruch auf Island: Küstenwache filmt gigantisches Ausmaß der Zerstörung

Die Szenen wirken wie aus einem apokalyptischen Film: Ein Hubschrauber der isländischen Küstenwache gleitet über verbrannten Boden nördlich von Grindavík hinweg, der Himmel ist in dicke Rauchschwaden getaucht. Aus einem vier Kilometer langem Riss in der Erde schießt unaufhörlich leuchtende Magma senkrecht in die Höhe. Rundherum durchziehen Lava-Bäche in der Nacht die Landschaft, die sonst von Schnee bedeckt ist.

Die Luftaufnahmen stammen von der isländischen Küstenwache, die am späten Montagabend während eines Einsatzes auf der Halbinsel Reykjanes das Ausmaß des Vulkanausbruchs einfingen. Seitdem wird das Video in sozialen Netzwerken wie X verbreitet, Zehntausende von Nutzern haben es bereits gesehen. Viele sind fasziniert von dem Anblick. „In gewisser Weise ist das wunderschön, aber leider auch tödlich“, kommentierte unter anderem eine Frau das Video.

Auf die große Gefahr, die von dem Vulkanausbruch ausgeht, machte auch der isländische Präsident noch einmal deutlich. „Wir wissen nicht, wie viel Schaden [die Eruption] anrichten kann“, warnte Jóhannesson in der Nacht zum Dienstag auf Facebook. Man verlasse sich nun auf die Wissenschaftler und den Zivilschutz des Landes. „Unsere Priorität bleibt es, das Leben der Menschen zu schützen, und wir werden auch die Infrastruktur nach besten Kräften verteidigen“, schrieb er weiter und appellierte an die Zivilbevölkerung, sich an die offiziellen Anweisungen zu halten.

Islands Präsident warnt Zivilbevölkerung vor Gefahrenlage - Vulkanausbruch zieht Schaulustige an

Einige Schaulustige wollten sich die Naturkatastrophe dennoch nicht entgehen lassen und filmten den Vulkanausbruch zumindest aus der Ferne. Ein weiteres Video zeigt den Ausbruch offenbar von einem weiter weg gelegenen Ort, der wie eine nicht evakuierte Stadt aussieht. Selbst aus der Distanz sind die massive Rauchschwaden und das Feuer deutlich zu erkennen. Wo das Video konkret aufgenommen wurde, teilte die Inhaberin nicht mit.

Der Vulkanausbruch auf Island scheint sich Wetterexperten zufolge zu stabilisieren. „Die Stärke der Eruption, die vor etwa vier Stunden begonnen hat, scheint nachzulassen“, schrieb das isländische Wetterinstitut (IMO) am Dienstagmorgen auf seiner Website. Dass die Aktivität bereits abnehme, sei jedoch kein Hinweis auf die Dauer des Ausbruchs, sondern sei eher ein Zeichen dafür, dass sich die Eruption stabilisiere, hieß es weiter.

Wochenlang hatten Experten den Vulkanausbruch in Island bereits befürchtet, sämtliche Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen. Unter anderem musste das kleine Fischerdorf Grindavík auf der betroffenen Halbinsel evakuiert werden. Laut aktuellem Stand sei das Dorf bislang verschont geblieben, die Bewohner dürfen aber noch nicht zurück in ihre Häuser. (nz mit afp-Material)