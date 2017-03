Lawine in Japan erfasst Schüler - Mehrere Tote befürchtet

Tokio - Sie wollten an einem Bergsteigertraining teilnehmen - doch das bezahlten mehrere Schüler mit dem Leben. Eine Lawine war in dem Skigebiet abgegangen und hatte die Schülergruppe erfasst.

Bei einem Lawinenunglück in Japan auf einer Skipiste sind einem Medienbericht zufolge möglicherweise sechs Schüler ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden und der Polizei kam es am Montagmorgen in der Präfektur Tochigi nördlich von Tokio zu dem Lawinenabgang.

Der Fernsehsender NHK berichtete, dass sechs Schüler aufgefunden worden seien, die keine Lebenszeichen mehr gezeigt hätten. Drei weitere Schüler seien verletzt worden.

Laut Behörden waren zum Zeitpunkt des Unglücks insgesamt rund 50 Schüler von sieben Schulen in dem Gebiet unterwegs. Die Schüler hatten über das Wochenende an einem Bergsteigertraining teilgenommen, das am Montag gegen Mittag zu Ende gehen sollte. Fernsehbilder zeigten starken Schneefall in der Region.

Gerade erst war es in Tirol zu einem tödlichen Lawinen-Unglück gekommen, bei dem vier Menschen starben.

afp/dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)