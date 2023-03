Lawinen-Wunder in Österreich: 14 Sportler aus Deutschland verschüttet - Polizei meldet erfolgreiche Rettung

Von: Martina Lippl

Teilen

Lawinen-Drama in Österreich: 14 Tourengänger sind am Samstag am Drusenfluh von Schneemassen mitgerissen und verschüttet worden (Symbolfoto). © imago

In Österreich sind Tourengänger aus Deutschland von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. 14 Skiwanderer sind von den Schneemassen begraben worden. Es gibt Verletzte.

München/Vorarlberg – Es klingt nach einem Lawinen-Wunder in Österreich! 14 Tourengeher sind am Samstag von einer Lawine mitgerissen und teilweise verschüttet worden – alle konnten gerettet werden. Das berichtet die österreichische Polizei am Sonntag. Bei dem Lawinenunglück wurden drei Personen verletzt.

Am Samstagvormittag gegen 10.25 Uhr waren mehrere Gruppen – insgesamt 18 Skitourengänger durch das Öfatobel in Richtung Öfapass aufgestiegen. Die deutschen Sportler stammten aus dem Raum München und aus Lindau in Bayern sowie aus Wenigerode in Sachsen-Anhalt.

Drama in Österreich: 14 Tourengeher aus Deutschland von Lawine erfasst

Kurz bevor die erste Gruppe eine Höhe von etwa 2.200 Metern erreicht hatte, löste sich von der Drusenfluh – kurz unter dem Öfapass – selbstständig eine Lawine. 14 der 18 Tourengeher wurden von der Lawine erfasst und mitgerissen. Zehn waren teilweise verschüttet und konnten sich selbst aus der Lawine befreien. Vier weitere Tourengänger wurden komplett unter der Lawine begraben. Sie wurden jedoch schnell lokalisiert und konnten aus den Schneemassen befreit werden. Bei dem Lawinenunglück wurden drei Wintersportler unbestimmten Grades verletzt und benötigten ärztliche Behandlung.

Lawinen-Wunder in Österreich: 14 Tourengänger aus Deutschland von Lawine erfasst – alle konnten gerettet werden. © Imago/Screenshot Google Maps

Lawinen-Drama in Österreich: Kein Hubschrauber-Einsatz möglich

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs herrschte Lawinenwarnstufe drei. Dazu herrschte laut Polizei leichter Schneefall, Nebel und schlechte Sicht. Aufgrund der schlechten Witterung konnte kein Hubschrauber das Gebiet erreichen. Die Bergrettung Vandans und Schruns-Tschagguns waren jeweils mit 13 Einsatzkräften vor Ort, sowie die Alpinpolizei mit zwei Beamten.

Die Tourengänger waren allesamt mit einer kompletten Notfallausrüstung ausgestattet. Teilweise trugen sie sogenannte Lawinenairbags.

Anfang Februar ereigneten sich in Österreich zahlreiche Lawinen-Abgänge mit vielen Toten. Einsatzkräfte mussten Suchaktionen wegen zu hoher Lawinengefahr unterbrechen. (ml)