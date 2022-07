Mega-Eklat um Party-Song „Layla“: Nächste Stadt will Lied nicht spielen - Musiker äußert sich

Von: Tom Offinger

Teilen

Um den Ballermann-Hit „Layla“ tobt eine hitzige Sexismus-Debatte. Nach Würzburg soll das Lied nun auch auf der Düsseldorfer Kirmes verboten werden. Die Meinungen könnten unterschiedlicher kaum sein.

München/Würzburg/Düsseldorf - Selten sorgte eine Puffmama für so viel Diskussionen in Deutschland. Seit Wochen steht das Duo DJ Robin und Schürze mit ihrer Ballermann-Single „Layla“ an der Spitze der deutschen Charts. Spätestens seit Beginn der Festival- und Urlaubssaison tönt das Lied aus Millionen Musikboxen im ganzen Land.

Allerdings kommt der Hit über die namensgebende Puffmutter nicht bei allen gut an: Nachdem sich die Stadt Würzburg gegen ein Abspielen auf dem Kiliani-Volksfest ausgesprochen hatte, wurde eine umfassende Sexismus-Debatte rund um das beliebte Lied losgetreten. Mittlerweile wollen auch andere Städte nachziehen und auch die Politik mischt sich in die Diskussionen mit ein.

„Layla“-Debatte: Düsseldorf folgt Würzburg

Nach den Würzburgern wird „Layla“ nun auch auf der Düsseldorfer Kirmes nicht zu hören sein: Der veranstaltende Schützenverein St. Sebastianus will den Song unterbinden, er entspreche in keinster Weise den Gepflogenheiten der Vereinigung. „Ich bin der Meinung, dass dieses Lied überall hingehört – nur nicht auf unseren Festplatz“, wird Schützen-Chef Lothar Inden von der dpa zitiert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll zuvor bereits das Gespräch mit den Veranstaltern gesucht worden sein. Die Schützen sollen der Bitte zugestimmt haben, sodass die Stadt von einem Verbot absah.

Auch die Argumentation der Würzburger, deren Volksfest von der Stadt organisiert wird, zielt auf einen ähnlichen Aspekt ab: „Wir haben uns letztes Jahr dazu entschlossen, dass wir bei städtischen Veranstaltungen kein Liedgut spielen lassen, das rassistische, extreme oder sexistische Inhalte hat“, erklärt Stadtsprecher Christian Weiß auf Anfrage der BILD.

„Layla“-Debatte: DJ Robin versteht Hit als Huldigung

In dem Lied geht es - wie bereits beschrieben - um die Puffmama „Layla“, die mit der Textzeile „Sie ist schöner, jünger, geiler“ beschrieben wird. Im weiteren Verlauf wird die Frau zudem als „Luder“ bezeichnet. „Es geht bei dem Song nicht um eine Prostituierte, es geht um eine Puffmutter“, verteidigt sich DJ Robin in der BILD. „Die passt auf die Prostituierten auf und leitet den Puff. Daher kommt in dem Lied kein Sexismus vor.“ Er sehe in dem Lied vielmehr die Huldigung einer starken Frau, statt gezieltem Sexismus.

„Layla“-Debatte: Unterschiedliche Meinungen in der Politik

Wie weitreichend die Debatte geführt wird, zeigen auch die Reaktionen aus der deutschen Politik. Selbst Bundesjustizminister Marco Buschmann schaltete sich in die Diskussion mit ein und sprang DJ Robin und Schürze zur Seite: „Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel“, unterstrich der FDP-Politiker auf Twitter.

Man könne das Lied ätzend, nervig, billig, unterirdisch und prollig finden, befand auch Grünen-Politiker Konstantin von Notz. „Aber verbieten? Würzburg, ernsthaft?! Das muss man in einer freien Gesellschaft aushalten. Erinnert mich an die Debatten um Falcos Jeanny.“ Ergänzt wurde sein Twitter-Post durch den Hashtag #Kunstfreiheit. „Es gibt schon einen Unterschied zwischen Verbot oder #Bitte ein Lied nicht zu spielen“, hielt der Würzburger Stadtrat und Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann dagegen. „Layla“ sei nach den Informationen des FDP-Politikers nicht verboten worden, stattdessen habe die Stadtverwaltung gebeten, es nicht weiter zu spielen.

„Layla“-Debatte: Musik-Experte findet Hit „natürlich sexistisch“

„Natürlich ist das Lied sexistisch“, meint Musikfachmann Michael Fischer von der Universität Freiburg. Dass die Protagonistin des Videoclips, welches für den Hit aufgezeichnet wurde, offensichtlich ein Mann in High Heels, schwarzem Minirock und mit blonder Perücke ist, ändere nichts am Charakter des Liedes. Dies sei jenseits von Ironie oder Transaspekten.

DJ Robin: Diskussion sorgt für Kopfschütteln bei Erfolgs-Interpreten

Während sich die Debatte vornehmlich auf Deutschland konzentriert, wird auf Mallorca fleißig weitergefeiert. Vor allem mit „Layla“ natürlich. Der Erfolg spricht auch für das Lied: Erstmals eroberte ein Ballermann-Hit die Nummer 1 der deutschen Charts. DJ Robin beobachtet die Diskussionen mit Kopfschütteln, wie er in der BILD schildert: „Früher haben die Leute ,Skandal im Sperrbezirk‘ gesungen oder ,Wir fahren in den Puff nach Barcelona’ … Es kann jeder seine Meinung haben, aber in jedem Deutsch-Rap-Lied sind die Texte schlimmer. Da regt sich kein Mensch auf.“ (to mit dpa)