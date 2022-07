Ärger um Party-Hit „Layla“ – DJ spielt den „verbotenen“ Song trotzdem

Von: Anna Lorenz

Der Ballermann-Hit „Layla“ sorgt weiter für Furore. Der DJ der Rheinkirmes, Marc Pesch, setzte sich nun unter Zuhilfenahme eines Tricks über das, im betreffenden Festzelt ausgesprochene Songverbot hinweg.

Düsseldorf – Trotz seiner, in Anbetracht des gegenwärtigen Weltgeschehens zu vernachlässigenden Bedeutung, erhitzt der Partysong „Layla“ von DJ Robin & Schürze nach wie vor die Gemüter. Begründung: Das Lied, das seit Wochen die deutschen Single-Charts anführt, dreht sich um eine „Puffmama“ namens Layla, was mehrfach als sexistisch kritisiert wurde. Dieses, für Ballermann-Hits nicht als Novum einzustufende Merkmal führte bereits zu diversen Nutzungsverboten des Songs, so nun auch im Festzelt der St.-Sebastianus-Schützen bei der Düsseldorfer Rheinkirmes. DJ Marc Pesch bediente sich eines „Kunstgriffs“, um das Lied dennoch darbieten zu können.

„Layla“ auf der Rheinkirmes: Festzelt-Betreiber verbieten Song – „Überall, aber nicht hier“

Im Festzelt der St.-Sebastianus-Schützen auf der Düsseldorfer Rheinkirmes hat das Partylied „Layla“ nichts zu suchen, so waren sich die Veranstalter sicher. „Ich bin der Meinung, dass dieses Lied überall hingehört - nur nicht auf unseren Festplatz“, hatte Schützen-Chef Lothar Inden im Vorfeld gesagt. Die Schützengesellschaft ist Veranstalterin der Düsseldorfer Kirmes mit erwarteten vier Millionen Gästen. Nach einem Gespräch mit der Gleichungsstelle der Stadt Düsseldorf waren die Veranstalter von dem geplanten Verbot auf der gesamten Kirmes abzurücken bereit, dem Lied wurde nur für den Bereich um das eigene Festzelt eine Untersagung ausgesprochen.

Kirmes-DJ Pesch hatte bereits vor Tagen der dpa gesagt, dass er über das Song-Verbot dennoch nicht glücklich sei: „Das Stück ist immerhin die Nr. 1 in Deutschland und die erwarten die Menschen zu Recht“, vertrat Pesch seine Ansicht und ergänzte: „Das ist wie Fußball, wenn man kein Tor schießen darf.“

Trotz Verbots in Düsseldorf: „Layla“ schleicht sich in Kirmes-Festzelt

In diesem Sinne setzte sich der DJ eigenen Angaben zufolge bewusst über das Verbot hinweg, indem er kurz nach 22 Uhr eine Instrumentalversion von „Layla“, bei der nur einige Sekunden lang Gesang zu hören war, zum Besten gab. Das letztlich das Mitgrölen Hunderter Gäste den fehlenden Gesang ersetzte, war zu erwarten. Der Schützenverein, so der DJ am Samstag, 16. Juli 2022 gegenüber der dpa, sei mit dieser Vorgehensweise einverstanden gewesen.

Das Feiervolk der Rheinkirmes ersetzte den Gesangspart im Partylied „Layla“. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd picture alliance/dpa

„Mir ging es darum, eine Lösung zu finden zwischen dem Wunsch der Besucher, das Lied zu hören, und dem Wunsch des Schützenvereins, dass das Lied auf seinem Gelände nicht gespielt wird“, verteidigte sich Pesch. Nach seinem Auftritt lud er bei Facebook ein Handyvideo hoch, das er mit „Kirmes Düsseldorf. Layla war nicht zu verhindern.“ kommentierte. Der, angeblich d‘accord gehende Schützenverein teilte auf Anfrage mit, der Vorstand werde sich zu dem Thema nicht mehr äußern. In anderen Zelten erklang das Lied; wie es für „Layla“ auf der diesjährigen Münchner Wiesn aussieht, ist bislang noch nicht beschlossen worden. (askl mit dpa)