„Auto brannte lichterloh“: E-Auto-Gerüchte nach Unfall-Tragödie um Teenager in Österreich

Von: Michel Guddat

Drucken Teilen

In Österreichs Hauptstadt kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei junge Menschen sterben, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr.

Update vom 18. Dezember, 16.45 Uhr: Nach dem heftigen Fahrzeugbrand in Wien waren Gerüchte aufgekommen, beim Unfallwagen handele es sich um ein Elektroauto. Auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA betont die Landespolizei Wien, es handele sich definitiv um einen Verbrenner.

Außerdem bestätigt ein Sprecher: Die Teenager sind einen Audi A7 Sportback gefahren. Auch über das genaue Modell hatte es zuvor widersprüchliche Angaben gegeben.

„Auto brannte lichterloh“: Zwei Teenager sterben nach schwerem Unfall in Österreich

Erstmeldung vom 18. Dezember, 15.03 Uhr: Wien/München – Trauer und Entsetzen in Österreich: In der Nacht auf Sonntag (17. Dezember) kam es gegen 3 Uhr zu einem schweren Autounfall in Wien. Zwei junge Menschen im Alter von 18 und 17 Jahren kamen ums Leben. Der dritte Mitfahrer, ein 16-Jähriger, schwebt in akuter Lebensgefahr.

Wien: 18-Jähriger verliert bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto

Die drei Teenager waren auf der S2 im Bereich der Hermann-Gebauer-Straße in der Donaustadt unterwegs. Bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über den mehr als 300-PS-starken Audi A7 Sportback. Das Auto geriet ins Schleudern, und prallte nach mehrfachem Überschlag gegen eine Betonleitwand. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, fing das Fahrzeug daraufhin sofort Feuer.

In Wien kam es am Wochenende zu einem Großaufgebot der Feuerwehr nach einem schweren Autounfall. © www.viennaslide.com via www.imago-images.de

Bruder fährt direkt dahinter und muss den Unfall mitansehen

Besonders tragisch an dem Unfall ist zudem die Nachricht der Polizei, dass sich der Bruder des verstorbenen 17-jährigen Jungen im Auto direkt dahinter befand und das Drama miterleben musste.

Zeugen des Unfalls kamen sofort zur Hilfe, versuchten die drei Insassen aus dem Auto zu befreien und Erste Hilfe zu leisten. Der junge Mann am Steuer und sein 16-jähriger Mitfahrer konnten geborgen werden. Für die dritte Person, den 17-Jährigen, kam jegliche Hilfe zu spät. Eingeklemmt im Auto, starb er noch am Unfallort.

Fahrer stirbt im Krankenhaus – 16-Jähriger schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr

Beide Überlebenden wurden von der Berufsrettung Wien, nachdem sie notfallmedizinisch versorgt wurden, schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Später erlag auch der Fahrer seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei meldete. Der 16-Jährige schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr.

„Sie haben alle versucht, zu helfen, was unter den Umständen eine wahnsinnige Leistung war. Das Auto brannte lichterloh“, erzählte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Ermittlungen führte das Unfallkommando Wien vor Ort durch. Die Feuerwehr musste mit einem Großangebot, bestehend aus fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, anrücken und waren über zwei Stunden lang an Ort und Stelle tätig. (mg)

In Österreich kam es kürzlich zu einem Skilift-Unfall: Mutter und Kind stürzten mehrere Meter in die Tiefe.