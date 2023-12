Lebenslange Haftstrafe für Mutter: Sohn (1) verdurstet, während sie sich amüsiert

Eine junge Mutter vernachlässigt ihr einjähriges Kind, bis es stirbt. Der Richter gibt auch dem Jugendamt die Schuld.

Güstrow – Eine 24-jährige Mutter aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern wurde vom Landgericht Rostock zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Anklage lautet Mord sowie Verletzung der Fürsorgepflicht.

Der Vorfall ereignete sich im September 2021. Der einjährige Sohn der jungen Frau erkrankte zu dieser Zeit an akutem Durchfall. Anstatt sich um ihn zu kümmern, schnallte sie das Kind in einem Autositz fest und verbrachte die Nacht bei ihrem Freund – nur eine Etage über ihrer eigenen Wohnung. Die Mutter ließ ihn zurück. Infolgedessen verdurstete und verhungerte ihr Sohn.

Lebenslange Haftstrafe: Aus purer Eigensucht gehandelt

Der Richter des Landgerichts Rockstock erklärte, dass die Angeklagte die Todesgefahr und den möglichen Tod des Kindes billigend in Kauf genommen hatte, weil sie mit ihrem Freund verabredet gewesen sei. Die Frau habe aus purer Eigensucht gehandelt. Sowohl der einjährige Sohn als auch sein älterer Bruder befanden sich in der Tatnacht unbeaufsichtigt in der Wohnung.

Demnach habe sie auch ihren damals vierjährigen Sohn vernachlässigt. „Die Kinder waren für Sie ein Störfaktor“, so der Richter. Es habe zwar ein Babyfon gegeben, dass sie mit zu ihrem Freund nahm – allerdings war dieses entweder nicht in Betrieb oder sie habe es einfach ignoriert. „Sie hätten ihr Techtelmechtel unterbrechen können.“ Dies habe sie aber nicht gewollt.

Grobe Fahrlässigkeit: Welche Rolle spielt das Jugendamt?

Selbst als die Mutter in den frühen Morgenstunden in die Wohnung zurückkehre, schaute sie nicht nach ihren Kindern. Stattdessen legte sich die 24-Jährige hin und schlief bis Mittag. Erst nachdem sie aufgewacht war, stellte sie den Tod des 13 Monate alten Kindes fest. Laut Gerichtsmedizin starb der Sohn zwischen Mitternacht und 9 Uhr vormittags.

Demnach erlag der Junge hochgradigem Flüssigkeitsverlust und einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern infolge seines starken Durchfalls. Der Sachverständige der Gerichtsmedizin habe zudem erklärt, dass die Obduktion des Leichnams „deutliche Anzeichen für Verhungern“ gezeigt habe. Die Mutter habe weder für altersgerechte noch ausreichende Ernährung gesorgt.

Wie Ermittlungen ergaben, wurde der ältere Bruder nur selten in die Kita gebracht. Die Mutter habe immer wieder Ausreden erfunden, warum die Kinder nicht in die Kita oder zur Tagesmutter kämen. Zwischenzeitlich sei ihr eine Familienhelferin zur Seite gestellt worden. Der Richter sprach auch von behördlichen Versäumnissen: „Das Jugendamt hat hier vollkommen versagt.“

Ermittlungen zunächst wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem Tod des Kindes hatte die Polizei zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Auch der Verteidiger hatte für seine Mandantin eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr und sechs Monaten gefordert. Der mittlerweile sechsjährige Sohn der Angeklagten lebt seit September 2021 beim Familienvater. (cln/dpa)