Lebkuchenmann terrorisiert Kleinstadt und rüttelt an Türen: „Wie in einem Horrorfilm“

Von: Moritz Bletzinger

Drucken Teilen

Mal steht er nur da, mal drückt er sogar gegen die Tür: In einer Kleinstadt in den USA treibt ein unheimlicher Lebkuchenmann sein Unwesen. © Screenshot/WUSA9

Weiße Augen und ein starres Grinsen. Ein Lebkuchenmann steht vor dem Haus, dann rüttelt er an der Tür. Will er den Bewohnern nur Angst machen oder wirklich herein?

Arlington County – Weihnachts-Horror in einer Kleinstadt in den USA. Mehrere Bewohner von Arlington (Virginia) berichteten von einem Fremden, der in einem Lebkuchenmann-Kostüm durch die Straßen zieht.

Haustürkameras haben aufgezeichnet, wie er sich mehreren Häusern näherte. In einigen Fällen drückte er sogar gegen die Türen, ohne zu klingeln. Ein Bewohner beschrieb das Ereignis in der Newsweek als „wie in einem Horrorfilm“.

Abendlicher Schrecken in US-Kleinstadt: Anwohner berichten von Grusel-Begegnungen mit Lebkuchenmann

Ein Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochabend (13. Dezember) entlang des North George Mason Drive im Arlington County von Virginia. Laut eines Berichts des Lokalsenders WUSA9 News bemerkten die Anwohner gegen 18 Uhr Ortszeit den riesigen Lebkuchenmann, der vor ihren Haustüren stand.

„Meine Frau sagte: ‚Hör mal, da ist dieser Kerl, er hat nicht geklingelt, er steht einfach da und er ist in diesem Lebkuchenmann-Kostüm.‘ Und ich dachte nur ‚Lebkuchenmann – was?‘“, erklärte ein nicht genannter Hausbesitzer, der den Vorfall bei der örtlichen Polizei gemeldet hatte.

Sicherheitskameras zeichnen Mann in Lebkuchen-Kostüm auf

WUSA9 zeigt mehrere Aufnahmen von Sicherheitskameras, die hauptsächlich von Türklingelkameras an den Häusern in der Nachbarschaft stammen. Der Fremde ist darauf zu sehen, wie er sich dem Haus nähert, sich umsieht und dann versucht, die Haustür zu öffnen. Das Kostüm bedeckte die Person vollständig, identifiziert wurde der Lebkuchenmann bis jetzt nicht. Die Vorfälle erinnern etwas an die Invasion von Horror-Clowns in den USA vor ein paar Jahren.

Polizei bestätigt Lebkuchen-Vorfälle – ein Anwohner sprach den Lebkuchenmann an

Die Polizei bestätigte dem Sender, dass sie über den merkwürdigen Einzelgänger informiert wurden, konnten jedoch keine Identität feststellen oder mit ihm sprechen. Immerhin ein Anwohner soll den Lebkuchenmann zur Rede gestellt haben. Der Mann im Kostüm habe ihm erklärt, nach dem Haus eines Bekannten zu suchen.

Viele in der Nachbarschaft sind beunruhigt. Was treibt den Lebkuchenmann wirklich um? „In diesem Kostüm, dieses ganze Durcheinander, was war das Ziel? Nur um zu sehen, ob wir zu Hause sind? Oder um ins Haus zu gelangen?“

Horror im statt vor dem Haus gibt es im McKamey Manor. Wer es eine Nacht im Grusel-Haus aushält, bekommt umgerechnet Tausende Euro – geschafft hat es bislang noch niemand.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.