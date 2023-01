Deutschlands Kampf mit dem Lehrermangel: „Doppelt so viele unbesetzte Lehrstellen bis 2030“

An Deutschlands Schulen mangelt es immer mehr an Lehrkräften. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In Deutschland herrscht ein Fachkräftemangel. Das betrifft vor allem auch die Schulen. Doch während die Zahl der Lehrer abnimmt, kommen immer mehr Schüler hinzu.

München - In Deutschland herrscht in vielen Branchen ein Fachkräftemangel. Seien es Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen oder Handwerker und Handwerkerinnen. Doch auch in den Schulen fehlt es immer mehr an Personal. Dabei nimmt die Anzahl der Schülerinnen und Schülern jedes Jahr zu.

Das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung hat Schulleitungen zu den aktuellen Herausforderungen befragt. 67 Prozent führen Personalmangel als größte Herausforderung an. Wie stern.de berichtet, sind laut Kultusministerien bundesweit 12.000 Stellen unbesetzt. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes schätze die Zahlen jedoch wesentlich höher ein. Er nehme an, dass in ganz Deutschland zwischen 32.000 und 40.000 Lehrstellen besetzt werden müssen.

Lehrermangel: Immer weniger Lehrer und immer mehr Schüler

Hinzu kommt, dass ungefähr ein Drittel aller Lehrer über 50 Jahre alt ist. Geht die Generation der Babyboomer in den nächsten Jahren in Rente, „dann wird es bis 2030 circa doppelt so viele unbesetzte Lehrstellen geben, wie dies bereits der Fall ist“, erklärt die Bildungsforscherin Dagmar Wolff gegenüber stern.de.

Konträr dazu verhält es sich jedoch mit der Anzahl an Schülerinnen und Schülern. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurde im Jahr 2011 noch die niedrigste Geburtenrate seit 1946 registriert. 2020 ist die Anzahl der Neugeborenen schon auf 773 144 Geburten gestiegen. In der Folge steigen auch die Zahlen der Schulkinder, zunächst nur in den Grundschulen, später auch auf den weiterführenden Schulen.

Im aktuellen Schuljahr sind laut Statistischen Bundesamt fünf Prozent mehr Kinder eingeschult worden als im Vorjahr und damit so viele, wie seit 17 Jahren nicht mehr. Bis 2035 sollen der Kultusministerkonferenz zufolge knapp eine Million Schulkinder hinzukommen. Die zunehmende Zahl der schulpflichtigen Kinder wird auch durch Zuwanderung beeinflusst, wie stern.de berichtet. Elf Prozent der Schulleitungen geben gegenüber dem Deutschen Schulportal an, dass sie die Aufnahme geflüchteter Schülerinnen und Schüler als Herausforderung sehen.

Schulen benötigen dringend mehr Personal

Entlastungen könnten der Umfrage des Deutschen Schulportals zufolge vor allem durch mehr Personal geschaffen werden. „Schulen benötigen dringend zusätzliches Personal. Dazu gehören Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, aber auch Verwaltungskräfte und Systemadministratoren, die die Lehrkräfte und Schulleitungen entlasten“, erklärt Bildungsforscherin Wolff gegenüber stern.de.

Bildungswissenschaftler und Gremien des Kultusministeriums wollen sich nun zusammensetzen und Empfehlungen und Handlungsstrategien gegen den Lehrermangel aussprechen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat einen 15-Punkte-Plan gegen den Lehrkräftemangel erarbeitet. Darin steht neben der Anhebung der Arbeitszeitreserven die Steigerung des Gehalts, sowie der Ausbau der Studienplätze und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. (ij)