Nord-Italien geschockt: Gefesselte Leiche mit Folterspuren an Autobahn-Brücke gehängt – „Wie eine Warnung“

Von: Richard Strobl

In Triest in Nord-Italien ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild) © IMAGO/Manuel Romano

An einer Autobahn-Brücke in Italien ist eine gefesselte Leiche gefunden worden. Das Opfer weist offensichtliche Folterspuren auf.

Triest – Schnittwunden am Körper, Traumata am Kopf, die Augen mit Lappen verbunden, mit Klebeband gefesselte Füße: In diesem Zustand ist am Sonntagmorgen (24. September) eine Leiche an einer Schnellstraßenbrücke in Triest in Nord-Italien gefunden worden. Die Leiche mit offensichtlichen Folterspuren wurde offenbar bewusst an der Leitplanke der Brücke aufgehängt.

„Triest im Schock“ schreibt die italienische Zeitung Repubblica zu dem Horror-Fund. Gefunden wurde die Leiche an der Superstrada in Richtung Muggia kurz nach einem Tunnel von einigen Straßenarbeitern, die mit Wartungsarbeiten an der Strecke beauftragt waren. Der Fund-Ort befindet sich demnach am Stadtrand, knapp zehn Minuten Fahrzeit vom Zentrum von Triest entfernt.

Italien geschockt: Leiche hängt an Autobahn-Brücke

Sofort rückte ein großes Aufgebot an Carabinieri, Gesundheitshelfern, Staatspolizei, Stadtpolizei, Feuerwehr, Gerichtsmedizin, wie auch eine Staatsanwältin an. Noch am Rand der Autobahn wurde ein Pavillon aufgebaut, in dem die Leiche von der Gerichtsmedizin untersucht wurde. Zuvor wurde sie mit Feuerwehrfahrzeugen vom Fundort und auf die Fahrbahn gehoben.

Bei dem Toten handelt es sich nach ersten Angaben um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann. Die Leiche weist dem Bericht nach offensichtliche Folterspuren auf, berichtet auch die Nachrichtenagentur Ansa. Die Repubblica berichtet von kreisrunden Verbrennungen, Spuren von Schlägen sowie Schnittwunden, möglicherweise durch Schläge verursacht.

Leichenfund schockt Nord-Italien: „Wie eine Warnung“

Gefunden wurde der Tote mit einer Schlinge um den Hals an der Leitplanke hängend, die Füße mit Klebeband gefesselt. Da die Leiche keinerlei Verwesungsmerkmale aufweise, gehe man aktuell davon aus, dass der Mann in der vergangenen Nacht an der Brücke aufgehängt worden ist.

Die grausige Art der Ausstellung der Leiche lässt laut Repubblica „auf einen Mord mit einer klaren, an Andere gerichteten Botschaft“ schließen. Es sei „wie eine Warnung“.

Im Juli war zudem im Lago Maggiore eine Leiche entdeckt worden - die Trockenheit legte den seit 19 Jahren Vermissten frei.