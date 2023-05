Italiener wohnt sechs Jahre lang mit toter Mutter zusammen – um ihre Rente zu kassieren

Von: Christoph Gschoßmann

Eine 86-Jährige stirbt – doch der Sohn sagt es niemandem, und das über sechs Jahre lang. Er behält die Leiche seiner Mutter und streicht ihre Rente ein.

Verona – Die Polizisten, die die Wohnung eines Italieners betraten, trauten ihren Augen kaum: Auf einem Bett lag die Leiche seiner Mutter. Das Makabere: Sie lag wohl sechs Jahre lang dort. Er sagte aber niemandem, dass sie tot war, sondern erfand eine Lügengeschichte. Seine Motivation hierfür war finanzieller Natur. Er wollte ihre Rente einstreichen, sowie die Krankenversicherung ausnutzen. Doch nun flog der Betrug auf.

Verona: Leiche der verstorbenen Mutter liegt auf ihrem Bett - und das wohl seit sechs Jahren

Die in Köln geborene Helga Maria Hengbarth soll laut mehreren Berichten lokaler Medien vor sechs Jahren im Alter von 86 Jahren gestorben sein. Ihr Sohn jedoch erzählte Nachbarn in Verona, Italien, dass sie nach Deutschland zurückgekehrt sei – während ihre Leiche auf ihrem Grundstück blieb. Gegen den Sohn wird nun ermittelt, nachdem die Polizei ihre mumifizierten Überreste entdeckt hat. Die Anzeige lautet auf Verdacht des schweren Betrugs und Störung der Totenruhe.

Der Betrug wurde erst entdeckt, als Polizei und Feuerwehr am 25. Mai in die Wohnung in Verona in der norditalienischen Region Venetien einbrach. Anwohner hatten sich über die Präsenz von Obdachlosen in einem verwahrlosten Gebäude auf einem Grundstück im Besitz der Verstorbenen beschwert. Die Frau war unerreichbar und als die Polizei ihre Unterlagen überprüfte, stellte sich heraus, dass sie seit Jahren, auch während der Corona-Pandemie, keine Ansprüche auf ihre Krankenversicherungskarte geltend gemacht hatte. In der Wohnung fanden die Beamten Helgas stark verweste, mumifizierte Leiche, die in einem Leichensack mit Reißverschluss auf ihrem Bett lag. (Es ist nicht der einzige Todesfall, der ungeklärt bleibt. Der „Isarmord“ bewegt weiter die Menschen.)

Italien: Sohn wohnt mit toter Mutter zusammen und streicht insgesamt 180.000 Euro ein

Ihr 60-jähriger Sohn und der zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, stellte sich später der Polizei. Die Staatsanwälte Bruno Bruni und Alberto Sergi ordneten eine Autopsie an, um herauszufinden, wie die Frau starb. Die Gendarmerie untersucht auch, wie der Sohn es offenbar geschafft hat, die Rentenzahlungen seiner Mutter in den sechs Jahren, in denen sie tot war, einzufordern.

Lokale Medien berichteten, dass er sechs Jahre lang jährlich 30.000 Euro gesammelt habe, insgesamt also 180.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Ein anderes Verbrechen in Italien betraf eine Radiomoderatorin aus Österreich. Sie wollte im Italien-Urlaub indes einen Streit zwischen einem Paar schlichten und wurde dabei selbst zum Opfer. (cgsc)