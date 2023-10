Albtraum-Story vom Festival-Massaker: Frau versteckt sich sieben Stunden unter Leichen

Von: Andreas Knobloch

Lee Asi war beim Horror-Festival nahe dem Gaza-Streifen in der Negev-Wüste in Israel, als die Hamas wahllos anfing, die Leute abzuschlachten.

Kibbuz Re‘im – Die junge Lee Asi wollte ihre Zeit in Israel genießen. Erst Mitte September verlobte sie sich mit ihrem Freund und wollte dann im Oktober ein Musikfestival in Kibbuz Re‘im friedlich besuchen. Doch dann kam es zum absoluten Albtraum und sie war Teil des Israel-Kriegs. Dass sie überlebte, war ein Wunder. Ihre Geschichte erinnert an die von der Deutschen Shani Louk oder der 19-jährigen Ester Borochov, wie die AFP schreibt.

Statt Musik-Festival mitten im Hamas-Horror bei Musik-Festival

Die junge Frau war ebenfalls bei dem Musikfestival, als Hamas-Kommandos begannen, von allen Seiten wahllos auf die Menschen zu schießen. Borochov kann in einem Auto flüchten, das dann aber durch Schüsse gestoppt wird, sich überschlägt und im Graben liegen bleibt. „Wir haben uns in dem Auto tot gestellt, meine Freundin und ich, zweieinhalb Stunden lang, bis Hilfe gekommen ist (...). So haben wir das überlebt.“

Lee Asi schrieb in mehreren Chats mit Freundinnen über die Situation und teilte Instagram-Stories aus dem Luftschutzbunker, in dem sie sich retten konnte.

„Sieben Stunden unter Leichen“: Musikfan erzählt schreckliche Geschichte - überlebt wie „durch ein Wunder“

Lee Asi schreibt: „Von 30 bis 35 Personen, die es hineinschafften, kamen nur zehn lebend raus“. Die Freundin konnte kaum glauben, was sie da las und stellte Nachfragen. Lee Asi antwortete: „Ja [ich kam raus], nachdem ich mich sieben Stunden unter Leichen im Luftschutzbunker versteckt hatte. Ich mache keine Witze.“ Zusätzlich schickte sie ein Foto aus dem Bunker, welches Teile des Grauen zeigt. Die Freundin wollte darauf wissen, wie die Menschen gestorben sind, ob Schüsse im Bunker gefallen seien und was passiert ist.

Lee Asi beschreibt die Szene mit den Worten: „Die Araber haben die Party angegriffen und angefangen zu schießen, sie schmissen Granaten in die Luftschutzbunker, welche keine Türen hatten. 15 Granaten und 1000 Schüsse sind gefallen. Sieben Stunden durchgehend.“ Während ihrer Zeit in dem Bunker zeigte sie auf Instagram (Stories nach 24 Stunden gelöscht) wie sie dort auf Hilfe warteten. „Ich konnte meine Familie kontaktieren und die konnten jemanden schicken, der mich und neun andere rettete. Wir hatten so viel Glück, es war wie ein Wunder“, schrieb sie einer anderen Freundin. „Das ist uns passiert, weil wir Juden sind“, fügte sie einer Story hinzu.

Der Chat und die Insta-Story von Lee Asi, als die Hamas das Festival in Israel in der Nähe vom Gaza-Streifen angriffen. © Screenshot/Instagram/Lee Asi

Die junge Frau ist nun auf der Suche nach einem Menschen, der ihr Material und ihre Geschichte zu einer Story produziert: „Die Welt muss wissen, was passiert ist.“

Der israelische Soldat Ephraim Mordechajew, der ebenfalls das Festival besuchte, sagt AFP, er habe gesehen, wie Hamas-Angreifer mit Panzerfäusten auf die Menge schossen. „Stellen Sie sich vor, eine Rakete, die auf Häuser oder Panzer abgefeuert werden soll, wird auf eine Gruppe von 20 Zivilisten abgefeuert.“ (ank mit AFP-Material)