Mann findet entblößte Ehefrau tot - nun steht er selbst unter Verdacht

Mein tiefstes Mitgefühl an den Ehemann, das ist so ziemlich das schlimmste was man erleben kann. "Doch die Beamten unternahmen vorerst nichts, da die Frau zu dem Zeitpunkt noch keine 24 Stunden verschwunden war." - Wenn das stimmt, fragt man sich, ob das hier ein weiterer Fall (wie bei den jungen Leuten in den Rheinauen, Camping-Vergewaltiger von Bonn) ist, wo die Polizei einen nicht ernst nimmt. Normalerweise müssten da doch alle Alarmglocken läuten! Ich war letzten Sonntag bei der Marathonmall in Frankfurt und bei dem Stand von YouOkay Abwehrsystem (bei einer Laufmesse!) waren 90% Frauen. Genau so wie das Laufen und das Joggen neuerdings eine Risikosportart sind, ist es auch das einfache Spazierengehen. Wenn man als Frau alleine unterwegs ist, ist es im Prinzip keine Frage mehr ob was passiert, sondern nur wann. Deutschland 2017.