Deutsches Pisa-Debakel – Lehrerin macht fatale Zustände publik

Von: Julian Mayr

Drucken Teilen

Deutsche Schüler schneiden beim Pisa-Test so schlecht ab wie noch nie. Ursachen dafür scheint es viele zu geben. Eine Pädagogin gewährt Einblicke in ihre Arbeit.

München – Das Bildungslevel deutscher Schüler ist laut der neuen PISA-Studie „besorgniserregend.“ Zwar haben die Durchschnittsleistungen weltweit einen Rückschritt gemacht, doch im Hinblick auf Deutschland ist von einem historisch schlechten Ergebnis die Rede. Eine Lehrerin berichtet von ihren Erfahrungen und verrät, woran das schlechte Abschneiden liegen könnte.

Platz Land (Punkte) 1. Japan (536) 2. Korea (527) 3. Estland (510) 4. Schweiz (508) 5. Kanada (497) ... 21. Deutschland (475)

Lehrerin über Ursachen für Pisa-Debakel: Unterricht oft kaum möglich

Birgit Ebel arbeitet seit 15 Jahren als Lehrerin für Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Nordrheinwestfalen. Gegenüber Bild gibt das langjährige Mitglied der Grünen erschreckende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. „Viele wollen nicht lernen. Manche Schüler können sich nicht länger als eine Minute konzentrieren, andere schlafen sogar während des Unterrichts ein“, erzählt die Pädagogin. Auch zunehmende Gewalt sei ein Problem.

Sie unterrichte Fünftklässler, die nicht in der Lage wären, auf einer Linie zu schreiben und keine Ahnung von Grammatik hätten. Das liegt laut Ebele auch daran, dass bei vielen Schülern daheim nicht Deutsch gesprochen würde. Acht von zehn Schülern an ihrer Schule hätten einen Migrationshintergrund. „Andere weigern sich, überhaupt etwas zu Papier zu bringen“, sagte die Lehrerin. Unterricht an sich sei so schon schwierig genug, da Schüler ständig stören würden.

Gründe für schlechtes Abschneiden bei Schülerschaft, Eltern und Schulsystem

Neben coronabedingten Schulschließungen sieht Hamburgs Schulsenator Ties Rabe ebenfalls die soziale Zusammensetzung der Klassen als Ursache für den Leistungsabfall. „Die Zahl der Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern hat erheblich zugenommen“, sagte Rabe zum NDR. Für jene Schüler sei es ein weiterer Weg zu guter Bildung, so der Senator.

Deutschlands Abschneiden in der neuesten Pisa-Studie ist besorgniserregend. © blickwinkel/Imago

Ebele nimmt hier vor allem die Eltern in die Verantwortung: „Ich fordere eine intensivere Elternarbeit. Natürlich gibt es Milieus, wo es schwierig ist, dass die Eltern mitwirken. Aber viele von ihnen interessieren sich nicht für die Leistung ihrer Kinder. Sie bringen sie in dicken Autos vor die Schultüre und das war es dann“, sagte die Lehrerin zu Bild. Und auch die Politik habe nach Ansicht der Lehrerin versagt: „In Deutschland wird in 45 verschiedenen Schulsystemen unterrichtet. Das ist zu viel. Dabei wird die soziale Schere immer größer.“