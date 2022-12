„Tatort“-Rente für München-Ermittler? BR reagiert schon vorab auf Fan-Sorgen

Von: Richard Strobl

Die Schauspieler Udo Wachtveitl (r) und Miroslav Nemec gestikulieren bei einem Pressetermin zum ARD-Tatort. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Im München-„Tatort“ kommt es an Weihnachten zu einem Streit und Rentengerüchten. Noch vor der Ausstrahlung hat sich jetzt der BR zu Wort gemeldet.

München – Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht in der ARD eine neue Folge des München-„Tatorts“ auf dem Sendeprogramm. „Mord unter Misteln“ heißt die neue Ausgabe, in der die beliebten Kommissare Batic und Leitmayr diesmal in historische Rollen schlüpfen und an einem Krimi-Dinner teilnehmen.

Doch schon vor der eigentlichen Ausstrahlung löst die neue Folge große Sorgen bei den Fans des München-„Tatorts“ aus. Denn wegen der Folge gab es Gerüchte um einen baldigen Serien-Ausstieg von Miroslav Nemec als „Tatort“-Ermittler Ivo Batic.

„Tatort“-Rente? Sorge wegen Weihnachtsfolge

In der für den zweiten Weihnachtstag angesetzten neuen Folge „Mord unter Misteln“ kommt es zum Streit zwischen Batic und seinem Kollegen Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), weil Batic sich über die Ruhestandsmöglichkeiten informiert, ohne vorher mit seinem langjährigen Kollegen darüber zu sprechen.

„Ein unmittelbarer Ausstieg ist nicht geplant“, betonte jetzt jedoch der zuständige BR-Redakteur Cornelius Conrad.

BR klärt wegen „Tatort“-Rente auf

„Ivo Batic nähert sich dem Renteneintrittsalter und hat sich vorsorglich über ein Ausscheiden aus dem Dienst informiert“, sagte Conrad. Das bedeute aber nicht, dass sein Ausstieg nun kurz bevorstehe. „Es sind mit „Hackl“, „Game Over“ und „Königinnen“ ja schon drei Filme abgedreht, und weitere Filme befinden sich in der Vorbereitung. Aber man wird sich ja mal erkundigen dürfen.“

Die Schauspieler Nemec und Wachtveitl gehören zu den dienstältesten „Tatort“-Komissaren und sind schon seit 1991 in ihren Rollen zu sehen. „Mord unter Misteln“ ist nach BR-Angaben ihr 90. Fall. (dpa/rjs)