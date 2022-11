Sternschnuppen regnen über Deutschland: Höhepunkt der Leoniden steht kurz bevor

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Die Leoniden sind auch in diesem Jahr im November wieder gut zu sehen. © Matthias Balk/dpa

Alljährlich zwischen dem 6. und dem 18. November ist nachts ein besonderes Spektakel zu beobachten: die Leoniden-Sternschnuppen - dieses Jahr werden es besonders viele.

München - In Sommernächten beschäftigen sich viele Menschen gerne mit dem Sternenhimmel. Was die meisten nicht wissen: Auch der Spätherbst hat viel zu bieten - im November sind alljährlich die sogenannten Leoniden-Sternschnuppen zu beobachten.

Video: Leoniden-Schauer im November: Hier sind die Sternschnuppen zu sehen

Leoniden: Was steckt hinter den Sternschnuppenströmen?

Sternschnuppen gibt es das ganz Jahr über, berichtet Ralf Greiner von der Kuffner Sternwarte in Wien auf deren Website. Ihre Häufigkeit unterscheidet sich allerdings stark. Wenn sie besonders oft über den Nachthimmel ziehen, spricht man von Sternschnuppenströmen – dazu gehören im August die Perseiden, sowie die Leoniden - zu sehen im November.

Im Grunde handele es sich dabei um Meteore, führt die Kuffner Sternwarte auf ihrer Website weiter aus. Laien stellen sich darunter häufig große Gesteinsbrocken vor, die durch den Weltraum rasen. Doch es handelt sich oft um winzig kleine Partikel, die aus dem Weltall in die Atmosphäre der Erde eindringen und dort verglühen. Die Partikel sind teilweise nur so groß wie ein Stecknadelkopf, dafür aber mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 70 Kilometern pro Sekunde unterwegs, so die Kuffner-Sternwarte. Schafft es ein Meteor einmal bis zum Boden, sprechen Astronomen von einem Meteoriten.

In der Regel verglühen die Meteoren jedoch auf ihrem Weg durch die Erdatmosphäre, diese Leuchterscheinung kennen wir dann als Sternschnuppe. Die Leoniden sind also als Sternschnuppen Partikel, die beim Eintreten in unserer Atmosphäre verglühen.

Der Name der Leoniden ist übrigens nicht zufällig gewählt: Sie sind nach einem astronomischen Sternbild - dem Löwen (lateinisch: Leo) - benannt, aus dessen Kopf sie am Himmel (jedenfalls aus unserer Perspektive von der Erde aus) scheinbar herausschießen.

Der Leonidenstrom ist nicht immer gleich stark zu sehen, erklärt Greiner von der Kuffner Sternwarte. Für den Leonidenstrom erkannte er den Kometen 55P/Tempel-Tuttle als Ursprungskometen. Dieser Komet hat eine Umlaufzeit von 33 Jahren und die Erde kreuzt seine Bahn Mitte November. Dabei gerät sie alle 33 Jahre in eine dichte Trümmerwolke und es kommt dann zu besonders starken Sternschnuppenströmen.

2022 Jahr soll der Meteorstrom besonders intensiv zu sehen sein: Um die 200 Sternschnuppen pro Stunde sollen zu beobachten sein. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren, in früheren Jahrzehnten gab es jedoch Jahre, die damit nicht zu vergleichen sind: In den Morgenstunden des 17. Novembers 1966 etwa war in Amerika ein Meteorsturm mit 140.000 Sternschnuppen in einer Stunde zu bestaunen.

Sternschnuppen beobachten: Die Nacht des 17. November hat regelmäßig die meisten Leoniden zu bieten

Zwischen dem 6. und dem 18. November (bzw. bis spätestens Ende November) werden die Leoniden erwartet. Der Höhepunkt der Leoniden soll in diesem Jahr wie meist in der Nacht vom 17. November liegen, wie das Buch „Kosmos Himmelsjahr 2022“ von Hans-Ulrich Keller (das Buch wird jährlich zu den aktuellen Vorhersagen herausgegeben) verrät.

In der zweiten Nachthälfte sind die Meteore übrigens besser zu beobachten, gegen drei Uhr nachts ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Das liegt daran, dass die Sternschnuppenbeobachter dann in die „Fahrtrichtung“ der Erde schauen, wie die Kuffner-Sternwarte erklärt. Dadurch kommen die Meteorschauer den Himmelsbeobachtern entgegen und sind daher besser zu sehen. Allerdings ist es bei der Vorhersage der Sternschnuppen wie bei der Wettervorhersage: Nicht alles lässt sich ganz exakt vorhersehen.

Früher mussten Sternschnuppenfans noch mit Sternenkarten den Himmel inspizieren. Heute gibt es dafür Apps, etwa die Google Sky Map, Star Walk 2 oder den Sternatlas. Damit lässt sich das Sternbild Leo finden, das dann im Blick behalten werden sollte, um die Leoniden zu sehen.

Natürlich sind die Sternschnuppen am deutlichsten von einem lichtarmen Ort aus zu sehen, da die Lichtverschmutzung das Phänomen verwässert. Ideal sind Hügel oder sogar Berge. Dann ist Geduld nötig: Die Augen brauchen eine gewissen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Außerdem ist Aufmerksamkeit wichtig: Die Leoniden sind besonders schnell, also nur kurz zu sehen.