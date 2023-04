Mit nur 42 Jahren: TV-Moderatorin stirbt plötzlich im Familienurlaub

Von: Lea Warmedinger

Lesley Van Ness ist während eines Urlaubs verstorben. Sie war Nachrichtensprecherin bei WGEM-TV und Gray Television. © WGEM/Screenshot

Völlig überraschend ist die Moderatorin Lesley Swick Van Ness gestorben. Zu dem Zeitpunkt war die 42-Jährige mit ihrer Familie im Urlaub.

Florida – Eine Tragödie im Familienurlaub in Florida (USA) hat sich um TV-Moderatorin Lesley Swick Van Ness ereignet. Die US-amerikanische Nachrichtensprecherin von WGEM-TV und Gray Television ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben.

Wie das österreichische Nachrichtenportal oe24 berichtet, wurde Lesley Van Ness in ein Krankenhaus eingeliefert, als sie während ihres Familienurlaubs in Florida krank geworden war. Doch für die 42-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Vier Tage später verstarb sie. Sie hinterlässt neben ihrem Mann Tom zwei junge Söhne. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Moderatorin Lesley Van Ness verstirbt im Urlaub – Todesursache unbekannt

Lesley Van Ness war Moderatorin für WGEM-TV und Gray Television. Wie die britische Boulevardzeitung Daily Star berichtet, drückten die Kollegen und Zuschauer der Verstorbenen ihre Trauer über ihren plötzlichen Tod in den sozialen Netzwerken aus.

Ihre Kollegin und Freundin Jennifer Dale rief dazu auf, für Van Ness´ Angehörige zu beten. „Lesley und ihr Ehemann Tom haben zwei geliebte Jungen. Schließt sie alle in Euren Gebeten ein.“

Co-Moderator Matt Schmidt, der sieben Jahre lang mit Lesley Van Ness zusammengearbeitet hat, erinnerte mit bewegenden Worten an seine Kollegin: „Sie kam in die Redaktion und übernahm sofort. Sie hatte einfach eine tolle Präsenz“, sagte er. „Mit ihr gemeinsam am Nachrichtenpult zu sitzen, war eine tolle Erfahrung.“