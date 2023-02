Psychologin schleust sich bei der „Letzten Generation“ ein – Inhaftierungen haben „irre hohe Bedeutung“

Von: Helmi Krappitz

Die „Letzte Generation“ ist für ihre Protestaktionen bekannt. Sozialpsychologin Maria-Christina Nimmerfroh hat sich bei der Gruppierung eingeschleust und erklärt, wie sie neue Mitstreiter rekrutiert.

Bonn – Die „Letzte Generation“ will mit ihren aufsehenerregenden Protestaktionen auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam machen. Vor allem über das Festkleben an Fahrbahnen von Straßen wird vermehrt berichtet. Meist schneidet die Polizei sie los und trägt sie weg. Oft droht eine Anklage, sie landen vor Gericht und möglicherweise auch im Gefängnis. Das sehen Mitglieder der Klimaschutzorganisation gar als Ziel an, erklärt Sozialpsychologin Maria-Christina Nimmerfroh von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die ehemalige Journalistin hat sich bei den Trainings der „Letzten Generation“ eingeschleust und beobachtet, wie sie Mitglieder zu solchen Aktionen rekrutieren. In einem Interview mit dem WDR erzählt Nimmerfroh von ihren Eindrücken.

„Letzte Generation“: Emotionalisierung ist das Ziel

Inhaftierung als Ziel? Vielmehr will die Klimaschutzorganisation in der Bevölkerung Emotionalisierung erzeugen – und das gelinge am besten durch Inhaftierung, so Nimmerfroh. Das sei deshalb eine erstrebenswerte Konsequenz der Protestaktionen. Elementar ist auch die Medienpräsenz, die sie so erreichen können. „Und deswegen hat gerade die Ersatzfreiheitsstrafe und die Präventivhaft eine irre hohe Bedeutung für sie“, erklärt die Diplom-Psychologin.

Schon auf der Website werden potenzielle neue Mitglieder der „Letzten Generation“ gefragt, ob sie bereit seien, sich festnehmen zu lassen – oder ins Gefängnis zu gehen. Laut WDR kommt eine genauere Nachfrage, wenn man Nein ankreuzt: „Warum nicht? Was brauchst du denn?“

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ werden darauf vorbereitet, von der Polizei weggetragen zu werden. © picture alliance/ dpa/ Thomas Banneyer

Rekrutierung: Es wird auf enge Beziehungen gesetzt

Nimmerfroh erzählt, dass bereits beim ersten Kontakt zwischen Klimaorganisation und Rekruten versucht werde, eine enge Beziehung aufzubauen. Der ausgeübte Druck falle unterschiedlich aus. Jeder Interessent bekomme einen persönlichen Ansprechpartner. Logistische Planung sei komplett Sache der Gruppierung. Das heißt, dass sie sich unter anderem um die Fahrt zur Aktion kümmern. Laut Nimmerfroh gebe es auch psychologische Trainings, unter anderem für Achtsamkeit und mentale Gesundheit. Darauf werde viel Acht gelegt, da nur seelisch gesunde Mitglieder die Einzelhaft aushalten können. So können die Protestaktionen überhaupt erst verübt werden.

Öffentliche Tabellen: Organisation sammelt persönliche Informationen

Im Prozess der Rekrutierung erfasst die Klimaschutzorganisation demnach viele und auch persönliche Informationen über potenzielle Mitglieder. Excel-Tabellen mit diesen vertraulichen Informationen waren zeitweise frei zugänglich. Das hatte ein Investigativ-Team herausgefunden. Welt am Sonntag berichtete, dass persönliche Daten von knapp 2200 Menschen einsehbar waren. Diese standen mit der Bewegung in Kontakt. Der Zugriff auf die Tabellen erwies sich laut Welt-Reporter Lennart Pfahler als einfach. Es hätte kein Passwort oder andere Hürden gegeben, erzählte er dem WDR.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußerte sich „Letzte Generation“-Sprecherin Carla Hinrichs über die Tabellen, die demnach aus dem Sommer und Herbst stammten. Es hätte einen nicht-öffentlichen Link für die Tabellen gegeben, der nur in internen Chatgruppen weitergegeben worden sei. Die besagten Excel-Tabellen enthielten Welt zufolge auch Kommentare zu den einzelnen Personen. Dabei handelte es sich um Ideen des weiteren Umgangs mit potenziellen Rekruten. Zudem habe es auch Kommentare zum psychischen Zustand der Personen gegeben. Nimmerfroh erklärt das mit dem Maximal-Ziel der möglichen Inhaftierung und der einhergehenden Medienaufmerksamkeit.

Ziel der Protestaktionen der „Letzten Generation“ sei es, die Bevölkerung zu emotionalisieren, erklärt Diplom-Psychologin Nimmerfroh. (Symbolbild) © IMAGO/xcitepress/Benedict Bartsch

Nimmerfrohs Einschätzung: Einseitige Beobachtung?

Nimmerfroh berichtet von ihren eigenen Beobachtungen der „Letzten Generation“. Die Perspektive der Aktivisten fehlt an dieser Stelle. Interviews und Positionierungen auf den sozialen Kanälen können aber einen Eindruck verleihen, so der WDR. Zum Beispiel schrieb Aktivistin Jana Mestmäcker in einem Gastbeitrag bei der Berliner Zeitung: „Juristische Konsequenzen für meinen Einsatz mit der ‚Letzten Generation‘ - wie die Geldstrafe, die mir jetzt droht, oder Haftstrafen, die noch kommen mögen - sehe ich nicht als Strafen. Ich sehe sie als Kosten für den Versuch, aus diesem Albtraum zu entkommen.“

Laut WDR sei zudem einzuräumen, dass die Diplom-Psychologin ein FDP-Mitglied ist. Sie kandidierte als Bürgermeisterin in Griesheim bei Darmstadt. „Ich war in der Politik immer nur ehrenamtlich tätig, also in meiner Freizeit. Meine Analysen und mein Interesse für Social Movements sind und waren nur rein beruflich“, sagte sie t.online.de bezüglich der Einflussnahme ihrer politischen Arbeit auf ihre Beobachtungen.

Klimakrise: Eine Belastung für alle

Allgemein spiele die psychische Belastung bei dem Themawandel eine große Rolle, so der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ins einem Bericht von 2022. Das Gefühl der Ausweglosigkeit und die Dringlichkeit der Klimakrise hängen eng mit der mentalen Gesundheit zusammen, folgern verschieden Studien. Eine Studie im Auftrag von Umweltbundesamt und Umweltministerium, 2022 veröffentlicht, sieht in dem Engagement im Aktivismus eine Belastung für die Psyche. Das Gefühl der Gemeinschaft und des Handels werde positiv aufgefasst, die Begleiterscheinungen wie Zeitnot und Überforderung bilden die negative Komponente. Es gebe zwar auch problematische Gruppenprozesse, trotzdem handle es sich nicht um das Ausüben von Druck, wie Nimmerfroh es erklärt. (hk)