Doppelmoral? Klimakleber schwänzen Gerichtsprozess – für Urlaub auf Bali

Von: Anna Lorenz

Am Montag (30. Januar) fehlten bei dem Strafprozess um die Blockade der B10 durch Klimaaktivisten zwei Angeklagte. Der Grund: Ein Urlaub in Thailand und Bali.

Bad Cannstatt – Die Mitglieder von „Letzte Generation“ machten in den vergangenen Monaten durch verschiedene Aktionen auf sich aufmerksam. Ihr Ziel war es, damit ein Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels zu schaffen. Den meisten Bürgern – so zeigt es auch die Umfrage von Merkur.de – entzog sich jedoch die gedankliche Brücke, die zwischen dem Beschmieren von Kunst oder dem Blockieren von Straßen einerseits und dem „friedlichen“ Aktionismus andererseits.

Klimaaktivisten vor Gericht: Strafverfahren wegen Nötigung – Angeklagte bleiben Verhandlung fern

Insofern sind viele Bürger geteilter Meinung über die weltweit agierende Gruppierung. Insbesondere in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage, die viele Menschen finanziell stark belastet, wächst der Unmut über die bezahlten Aktivisten. Beispielsweise im September 2022 wurde von den Umweltschützern die Bundesstraße 10 blockiert, sodass der Stuttgarter Berufsverkehr stark gestört wurde.

Ein Strafverfahren wegen Nötigung wurde eingeleitet. Der Grund: Obwohl die Aktivisten friedlich demonstrierten, ist das Blockieren von Straßen dem BGH zufolge nicht als gewaltfrei einzustufen. Nach der sogenannten Zweite-Reihe-Rechtsprechung werden nämlich zumindest die nachfolgenden Autos durch physischen Zwang am Weiterfahren gehindert. Am Montag (30. Januar) sollte es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt kommen. Wie Bild berichtet, seien zwei der angeklagten Aktivisten der Sitzung allerdings ferngeblieben.

Klimaschützer bleiben Strafprozess fern: Urlaub in Thailand und Bali mit heftiger CO₂-Bilanz

Der Grund, weshalb die 22-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Freund nicht vor dem Gericht erschienen, dürfte sich gleich zweimal zuungunsten der beiden auswirken. Auf richterliche Nachfrage stellte sich nämlich heraus, dass die beiden Personen Urlaub machten. Da dies freilich kein Grund ist, einer strafrechtlichen Verhandlung fernzubleiben, kann das Konsequenzen für die beiden Angeklagten haben.

Doch auch das Urlaubsziel der Angeklagten sorgt für Irritation: So flogen beide nach Thailand und von dort aus weiter nach Bali. Die CO₂-Bilanz, die der 23.000 Kilometer lange Flug produzierte, liegt laut Bild-Informationen bei 7,9 Tonnen – Hin- und Rückflug verbrauchen rund 140.000 Liter Kerosin. Das Wort Doppelmoral kommt dem Betrachter dabei wohl schnell in den Sinn – nicht so aber der Gruppierung selbst, deren Sprecher Bild gegenüber betonte: „Sie haben den Flug als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer. Das muss man auseinanderhalten.“ Dem Gericht wird es hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Motive der Angeklagten vermutlich aber zu denken geben. Schon des Längeren sehen sich die Mitglieder von „Letzte Generation“ dem Vorwurf ausgesetzt, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes agierend lediglich Ärger machen zu wollen.