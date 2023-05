15.000 Euro oder monatelange Haft: Klima-Kleber bettelt im Internet

„Letzte Generation“ teilt Video

Moritz Riedacher engagiert sich für die „Letzte Generation“. 15.000 Euro an Geldstrafen muss der Wiederholungs-Kleber bezahlen – oder in den Knast.

München – Voller Einsatz für den Klimastreik: Moritz Riedacher ist seit fast eineinhalb Jahren bei der „Letzten Generation“ aktiv, berichtet er selbst. Immer wieder hat er an Klebe-Aktionen teilgenommen und wurde wiederholt verurteilt. Über die Monate haben sich die Geldstrafen aufgehäuft: insgesamt 18.000 Euro.

Spendenaufruf der „Letzten Generation“: Klima-Aktivist braucht 15.000 Euro, sonst muss er ins Gefängnis

3000 davon konnte der 26-Jährige bereits durch Spenden bezahlen. Jetzt wendet sich Riedacher wieder an die Internet-Community. Er braucht weitere 15.000 Euro, sonst muss er mehrere Monate ins Gefängnis. Er wäre nicht der erste Klima-Aktivist, der hinter Gitter geht.

„Die Konsequenzen, die ich durch meinen Einsatz für den Klimaschutz tragen muss, sind mir zuvor bekannt gewesen und ich übernehme auch die Verantwortung dafür“, schreibt der Aktivist zu seiner „Gofundme“-Kampagne. Eine Haftstrafe will er natürlich trotzdem vermeiden.

Haftstrafe droht: Klima-Aktivist will weiter machen – „Letzte Generation“ teilt Videobotschaft

Riedacher will weiter protestieren: „Inzwischen stecke ich meine ganze Kraft und Zeit in den Widerstand und sehe hierin keine Alternative, da mir unser aller Zukunft ohne Klimakollaps extrem wichtig ist und ich mich dafür mit meinem Einsatz aufrichtig und überzeugt bei der letzten Generation engagiere.“ Vor seiner Zeit bei der „Letzten Generation“ habe er Großstreiks für „Fridays for Future“ organisiert und sei als Fluthelfer im Ahrtal gewesen.

Die „Letzte Generation“ hat seinen Spendenaufruf auch in einem Video geteilt. Sichtlich von der Sonne gezeichnet, bittet er um finanzielle Hilfe. Über das Spendenportal „Gofundme“ sind immerhin schon 3.004 Euro zusammengekommen (Stand: 31. Mai).

🦺 Unterstützt Moritz bei seinen Geldstrafen!@MRiedacher hat mit der Letzten Generation protestiert, weil der Menschheit unfassbares Leid droht. Dafür soll er nun insgesamt 15.000 € Strafe zahlen oder er muss in Haft gehen.



Hier könnt ihr spenden ⬇️https://t.co/W7ZDlROHDa pic.twitter.com/CUzIAxGwr1 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 31, 2023

„Danke, dass du auch für mich auf der Straße sitzt“, schreibt eine Frau, die 100 Euro gespendet hat. „Die wirklich Kriminellen sitzen nicht auf der Straße, sondern in der Regierung und missachten täglich das Grundgesetz, das Pariser Abkommen und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Damit zerstören sie die Lebensgrundlagen kommender Generationen. Warum gibt es dafür keine Strafen? Danke für dein Engagement, Moritz!“, kommentiert ein anderer Spender.

Twitter-User kritisieren Aktivist: „Wer bin ich, Moritz die Strafe zu zahlen?“

Auf Twitter dominieren hingegen die negativen Reaktionen. „Wer Straftaten begeht, soll auch die Konsequenzen dafür ziehen“, schreibt ein User. Ein anderer erklärt: „Ich werde nicht spenden. Ein ordentlich besetztes Gericht hat in einem rechtsstaatlichen, öffentlichen Verfahren entschieden. Wer bin ich, Moritz die Strafe zu zahlen?“

Bei der Razzia gegen die „Letzte Generation“ wurden die Spendenkonten der Gruppe eingefroren. Mittlerweile sammeln die Aktivistinnen und Aktivisten aber wieder. Außerdem haben sie eine neue Strategie angekündigt, mit der sie auf mehr Unterstützung hoffen. Jeden Mittwoch wollen sie Protestmärsche in mehreren deutschen Städten organisieren. (moe)

