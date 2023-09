Während Kind vom Beifahrersitz zuschaut: Autofahrer geht auf Klima-Kleber der „Letzten Generation“ los

Von: Romina Kunze

Der Frust vieler Autofahrer gegenüber der „Letzten Generation“ sitzt tief und artet oft in Gewalt aus. Nun riss einem Mann die Hutschnur – direkt vor den Augen seines Kindes.

Berlin – Immer wieder geraten bei Prostest-Aktionen und vor allem bei Straßenblockaden Mitglieder der „Letzten Generation“ und ausgebremste und verärgerte Bürger aneinander. Die Wut von Passanten und Autofahrern entlädt sich dann an den Aktivisten, die sich im Dienst der guten Sache verstehen.

Anfang des Jahres eskalierte die Situation in Wien, als ein Mann die Protestierenden von der Straße schleifte. Nicht minder unsanft packte eine Frau eine junge Aktivistin in Bottrop an, als sie versuchte, sie an den Haaren von der Fahrbahn zu zerren. Und auch bei einem blockierten LKW-Fahrer lagen die Nerven blank – ihn kostete sein Ausraster letztlich den Job.

Schlechtes Vorbild: Mann rastet vor Augen seines Kindes aus und attackiert Klima-Kleber

Nach ihren Demonstrationen bei der Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) verlagerten die Klima-Aktivisten die Proteste kürzlich von München zurück nach Berlin. Vor einigen Monaten erklärte die „Letzte Generation“ die Hauptstadt schon einmal zum Hauptziel ihrer Wirkungsstätte; wo es nun zu einem weiteren Kapitel der Never-Ending-Story „Autofahrer versus Klima-Aktivisten“ gekommen ist.

Protagonisten der jüngsten Auseinandersetzungen sind ein Autofahrer und ein 73-jähriger Straßenblockierer. Ein Video, das die „Letzte Generation“ über ihren X-Account (vormals Twitter) hochgeladen hat, zeigt, wie der Mann aus seinem Fahrzeug steigt und bedrohlich auf den Aktivisten zuschreitet, um ihm schließlich grob die Brille aus dem Gesicht zu wischen.

Den Wutausbruch fing nicht nur die Linse der Aktivisten-Gruppe ein, sondern lief auch vor Kinderaugen ab. Auf dem Beifahrersitz sieht man ein junges Mädchen sitzen, bei dem es sich vermutlich um die Tochter des angriffslustigen Autofahrers handelt. „Es könnte ihr Opa sein, der da auf der Straße sitzt und sich für ihre Zukunft einsetzt“, quittiert die „Letzte Generation“ in ihrem Tweet die Attacke und appelliert am Mitgefühl der Autofahrer.

Opfer-Täter-Umkehr? Netz sieht Schuld für Gewalt primär bei Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“

Zumindest im Netz hält sich die Empathie und das Verständnis in Grenzen. „Wenn Du den verwirrten Opa Ernst auf die Straße setzt, nachdem Du ihm mit irgendwelchen Horrormärchen über den Weltuntergang so viel Angst gemacht hast, dass er alles tut, was Du ihm sagst...“, kommentiert der Grünen-kritische Buchautor Peter Borbe höhnisch in Bezug auf den Tweet.

Ein anderer sieht die Schuld für die Handgreiflichkeiten bei den Aktivisten, die bewusst Gewalt provozieren. Im Video ist zu hören, wie eine Frau aus dem Hintergrund „keine Gewalt“ fordert, doch genau darauf ziele die „Letzte Generation“ laut des Users ab. „Eine Aktion ist anscheinend erst dann so richtig erfolgreich, wenn ein Mensch zu Schaden kommt“, schreibt er und erntet dafür wiederrum den Vorwurf der Opfer-Täter-Umkehr.

Vorgehen gegen Klima-Aktivisten nimmt zu – und wird auch durch Behörde schärfer

Nicht der erste Zwischenfall der neuesten Episode der „Letzten Generation“ in Berlin: Vor einigen Tagen sollte der Berlin Marathon Schauort der Klima-Proteste werden, wurde aber von der Polizei vereitelt. Nicht verhindern konnte indes die Farbattacke auf das Brandenburger Tor – was wohl teure Folgen haben wird.

Für ihr mitunter vehementes Vorgehen gegen die Aktivisten musste auch die Polizei schon Kritik einstecken. Doch aller Empörung der Protest-Gruppe zum Trotz sieht sich die Polizei-Gewerkschaft im Recht und fordert eine einheitliche Vorgehensweise gegen die „zunehmend fanatischer agierenden“ Klima-Kleber. Die Justiz zog zuletzt bereits die Zügel an: Ein Mitglied der Gruppe wurde zu einer Rekordstrafe verurteilt und sieht nun einer beispiellosen Haftstrafe entgegen. (rku)