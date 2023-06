Aktionen, Ziele und Finanzierung der Klimaaktivisten „Letzte Generation“

Mit umstrittenen Methoden kämpfen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ für den Klimaschutz. Finanziert werden sie durch eine amerikanische Organisation.

München – Im Jahr 2021 bildete sich das Bündnis „Letzte Generation“. Es besteht aus Klimaaktivisten aus Deutschland, Österreich und Italien, die das Ziel verfolgen, Maßnahmen der Regierungen gegen die Klimakrise zu erzwingen. Hierfür greift die Gruppe zu Methoden, die regelmäßig für Aufregung sorgen – darunter das Festkleben auf Straßen mit Sekundenkleber, um den Verkehr zu behindern.

Hungerstreik war die erste Aktion der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“

Die erste Aktion der Klimaaktivisten war ein Hungerstreik vom 30. August 2021 bis zum 25. September 2021. Sieben Klimaaktivisten im Alter von 18 bis 27 Jahren errichteten im Spreebogenpark in Berlin-Mitte zwischen den Bundestagsgebäuden, dem Kanzleramt und dem Hauptbahnhof ein Zeltlager und verkündeten, die Nahrungsaufnahme so lange zu verweigern, bis auf ihre Forderungen eingegangen werde.

Zu den verkündeten Forderungen der „Letzten Generation“ zählten ein sofortiges Gespräch mit den damaligen drei Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021 Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock sowie ein Versprechen dieser, in einer neuen Regierung einen Klima-Bürgerrat ins Leben zu rufen. Das Gespräch kam nicht zustande, sodass zwei der Streikenden – darunter auch der 23-jährige Henning Jeschke, der danach als Sprachrohr für die Gruppe fungierte – am 22. September in einen trockenen Hungerstreik traten und somit auch die Wasseraufnahme verweigerten. Am 25. September galt der Streik als beendet.

Vorrangiges Ziel der Klimaaktivisten ist Aufmerksamkeit

Nach dem Hungerstreik folgten zahlreiche weiterer Aktionen. Zu den umstrittensten Aktionen gehören Sitzblockaden auf Autobahnen und Bundesstraßen, mit denen die „Letzte Generation“ im November 2021 begann. Um eine Räumung durch die Polizei zu erschweren, kleben sich die Klimaaktivisten mit ihren Hand- und Fußflächen an der Straße fest, weshalb sich der abwertende Spitzname Klimakleber etablierte.

Die „Letzte Generation“, deren Logo aus einem orangen Kreis mit einem Herz besteht, betont selbst, dass ihr Ziel nicht Beliebtheit, sondern Aufmerksamkeit sei. Die Regierung ignoriere alle Warnungen und befeuere den Klimawandel, sodass sich die Klimaaktivisten dazu gezwungen sähen, zivilen Widerstand zu üben. „Wir werden nicht abwarten, während ein Staat nach dem anderen kollabiert“, erklärt die junge Gruppe auf ihrer Website.

Ein Gesellschaftsrat gehört zu den zentralen Forderungen der „Letzten Generation“

Um gegen den Klimawandel vorzugehen und den Planeten zu schützen, fordern die jungen Erwachsenen daher als erste Maßnahmen ein Tempolimit von 100 km/h sowie ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Darüber hinaus sei die Gründung eines Gesellschaftsrates erforderlich, in der Menschen aus allen Bevölkerungsschichten Deutschlands zusammenkommen und mithilfe von Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft Vorschläge bilden, wie es weitergehen kann. Ferner wollen die Aktivisten mit ihrer Aktion „Essen retten Leben retten“ für die Lebensmittelrettung stark machen.

Die „Letzte Generation“ hat seit ihrer Gründung diverse Aktionen ins Leben gerufen:

August 2021 bis September 2021: Hungerstreik in Berlin

in Berlin 12. November 2021: Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Seit Dezember 2021: Regelmäßige Aktionen an Gebäuden und Kulturobjekten, etwa das Beschmieren des August-Ernst-Denkmals in Hannover

Seit Januar 2022: Regelmäßige Blockaden von Straßen und Aktion „Essen retten Leben retten“

und Aktion „Essen retten Leben retten“ Seit 1. September 2022: Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Ticket (Protest für ein 9-Euro-Ticket )

) 6. März 2023: Offizieller Brief mit einer Forderung zur Einsetzung eines Gesellschaftsrats

Auch ältere Menschen unterstützen die „Letzte Generation“

Genaue Angaben zur Mitgliederanzahl der „Letzten Generation“ existieren nicht. Laut Website ist das Bündnis in mehr als 60 Städten bundesweit aktiv. Im April sprach die „Letzte Generation“ von rund 1.200 aktiven Unterstützern, viele würden sich aber an Demonstrationen oder Vorträgen beteiligen, ohne feste Mitglieder zu sein.

Obwohl davon ausgegangen wird, dass sich der Gruppe vor allem junge Erwachsene anschließen, erhält die „Letzte Generation“ auch von älteren Menschen Unterstützung. So sprach die Zeit etwa mit einem 72-jährigen Teilnehmer einer Protestaktion des Bündnisses. Sprecherin der Klimaaktivisten ist die 27 Jahre alte Mitbegründerin Carla Hinrichs.

Die Klimaaktivisten veröffentlichten einen Transparenzbericht zu ihren Einnahmen

Seit April 2022 ist die „Letzte Generation“, die auch über einen eigenen Kanal auf YouTube verfügt, Teil eines internationalen Netzwerks ziviler Widerstandsprojekte, dem A22 Network. Dieses finanziert sich in erster Linie aus dem sogenannten Climate Emergency Fund (CEF), einer amerikanischen Organisation, die Spenden sammelt und damit weltweit Gruppen fördert, die sich gegen die Erderwärmung einsetzen. Er wird von der US-Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) als gemeinnützige, steuerbefreite Organisation anerkannt.

Laut einem Transparenzbericht, den die Gruppe veröffentlichte, erhielt sie im Jahr 2022 rund 900.000 Euro an Spenden und gab etwa 535.000 Euro aus. Die Hälfte des Geldes floss in Mieten von Veranstaltungsräumen, Wohnungen für Demonstranten und Autos, weitere 100.000 Euro in Material wie Sekundenkleber, Warnwesten, Sitzkissen und Handwärmer.

Razzia bei Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sorgte für große Aufmerksamkeit

Große mediale Aufmerksamkeit erhielt die „Letzte Generation“ aufgrund einer großangelegten Razzia. In mehreren Bundesländern durchsuchten Polizeibeamten Wohnungen von Klimaaktivisten. Hintergrund der Durchsuchungen sind demnach zahlreiche Strafanzeigen seit Mitte des vergangenen Jahres. Der Tatvorwurf lautet Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die sieben Beschuldigten sind zwischen 22 und 38 Jahre alt.

Der zentrale Vorwurf im Zusammenhang mit der Razzia bestand darin, dass die beschuldigten Klimaaktivisten eine Spendenkampagne zur Finanzierung mehrerer Straftaten für die „Letzte Generation“ organisiert und so mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt haben sollen. Spätestens seit der Razzia diskutiert ganz Deutschland über die Klimakleber und ihre Aktionen. Während ein Teil Verständnis aufbringt, sehen sich einige durch die Methoden der Aktivisten in ihren Freiheiten beschnitten, etwa indem sie durch die Straßenblockaden in Staus geraten. (Teresa Toth)