„Es ist unerträglich“: Deutsche Klima-Shakira erneut in Österreich verhaftet – mit verblüffender Begründung

Drucken Teilen

Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl wurde nach Protestaktionen am Montag und am Dienstag in Wien verhaftet. Begründung: Es bestehe weitere „Tatbegehungsgefahr“.

Wien – Die als „Klima-Shakira“ bekannt gewordene Klima-Aktivistin Anja Windl ist am Mittwoch zur Verwahrungshaft in die Justizanstalt Josefstadt in Wien gekommen. Dies wurde von Judith Ziska, der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, auf Anfrage der APA bestätigt, wie unter anderem Der Standard berichtet. Die Begründung der Justiz: Es bestehe „Tatbegehungsgefahr.“ Vorangegangen gab es bereits Berichte darüber, dass Österreich beabsichtigt, die Klimaprotestlerin nach Deutschland abzuschieben.

Die als „Klima-Shakira“ bekannt gewordene Klimaaktivistin Anja Windl ist am Mittwoch zur Verwahrungshaft in die Justizanstalt Josefstadt in Wien gekommen. (Archivbild) © Imago/Andreas Stroh

„Es ist unerträglich“: Deutsche Klima-Shakira erneut in Österreich-Knast – mit verblüffender Begründung

Die aus Niederbayern stammende Aktivistin der „Letzten Generation“ hatte sich in der österreichischen Hauptstadt Wien schon mehrfach auf verkehrsträchtigen Straßen festgeklebt. Sie wurde von der Polizei nach den Protestaktionen am Montag und Dienstag festgenommen und in die Haftanstalt überstellt. Gegen die Studentin wurde von der Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung beantragt worden. Die nicht unumstrittene Praxis der Präventivhaft für Klima-Aktivisten hatte auch in Bayern schon für Aufsehen gesorgt.

Bei den Aktionen Anfang dieser Woche in Österreich betonierten sich die Klimaaktivisten mit einer speziellen Mischung aus Quarzsand und Sekundenkleber unter anderem auf der Südautobahn A2 beim Knoten Vösendorf, der Südosttangente A23 beim Altmannsdorfer Ast sowie am Wiener Ring fest. Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei Verkehrsknotenpunkten wie Autobahnen um Teile der „kritischen Infrastruktur“.

Klimaaktivistin Anja Windl in Wiener Gefängnis inhaftiert – U-Haft beantragt

Die Fahrbahnen seien durch die Aktion schwer beschädigt worden, und es sei schweres Gerät erforderlich gewesen, um die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße zu entfernen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

In einer ersten Reaktion bezeichnete die „Letzte Generation“ die Inhaftierung von Anja Windl als „erhöhte Repression“ und betonte, dass dies das zivilgesellschaftliche Engagement gefährde: „Wenn die Behörden Menschen der Letzten Generation einsperren, nehmen andere Menschen ihren Platz auf der Straße ein“, hieß es in einem Statement. „Es ist unerträglich, dass Anja eingesperrt wird, weil sie sich für unser aller Überleben einsetzt“, so eine Sprecherin.

„Es ist unerträglich, dass Anja eingesperrt wird, weil sie sich für unser aller Überleben einsetzt“

Die Gruppe forderte stattdessen von der Regierung, die Empfehlungen des Klimarates umgehend umzusetzen. Auf X, ehemals Twitter, rief der österreichische Zusammenschluss der Klimaaktivisten und -aktivistinnen zu einer Demonstration am heutigen Freitag (24. November) am Praterstern auf. „Passant*innen und solidarische Menschen konnten heute für kurze Zeit den verkehrsberuhigten Praterstern für die Verteilung geretteter Lebensmittel und ein kleines Match nutzen“, heißt es in einem weiteren Post über die Protestaktion.

11 Bilder zeigen, wie Kinder auf der ganzen Welt vor der Klimakatastrophe fliehen müssen Fotostrecke ansehen

Klimaaktivistin Anja Windl wieder auf freiem Fuß: Landesgericht Wien weist Untersuchungshaft ab

Inzwischen wurde Anja Windl wurde aus der Verwahrungshaft in der Justizanstalt Josefstadt durch das Landesgericht Wien enthaftet, wie unter anderem der ORF berichtet. Der Antrag auf Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft wurde abgelehnt, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit. Die Entscheidung sei aufgrund des Grundsatzes zu „gelinderen Mitteln“ gefallen. „Ihr wurde aber eingeschärft, die Ermittlungen nicht zu erschweren und für die Behörden erreichbar zu sein“, so Salzborn. Die Staatsanwaltschaft könne nun Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen.