Letzte Generation stört Almabtrieb in Tirol – Aktivist gibt zu: „Völlig bescheuert“

Von: Marcus Giebel

Verweis auf den Klimarat: Die Aktivisten der Letzten Generation Österreich spannen sich vor den Almabtrieb. © Screenshot Twitter/letztegenAT

Die Letzte Generation Österreich taucht beim Almabtrieb in Tirol auf und fordert ein Umdenken. Selbst ein Aktivist hinterfragt das Vorgehen.

Reith im Alpbachtal – Wenn der Sommer endet, kehren auch die Kühe den Almen den Rücken und in ihre Ställe zurück. Angeführt von den Landwirten geht es dann öffentlichkeitswirksam hinunter ins Tal. Längst wird der traditionelle Almabtrieb vielerorts als kleines Event begangen. Da macht auch Reith im Alpbachtal in Tirol keine Ausnahme.

Letzte Generation beim Almabtrieb: Banner verweisen auf Klimarat in Österreich

Nur staunten Zuschauer wie Vierbeiner wohl nicht schlecht, als sich plötzlich einige Aktivisten der Letzten Generation Österreich – vom deutschen Medien auch als Klimakleber betitelt – vor den Zug spannten. Auf Bannern trugen die umtriebigen Klimaschützer die Botschaft „Hört auf den Klimarat“ vor sich her. Aber offenbar nicht allzu lange, denn wie auf den via Instagram verbreiteten Fotos und einem Twitter-Video zu sehen ist, greifen die parat stehenden Ordner ein.

Es gehe ihnen um den „Klimaschutz zum Erhalt der Almen“, informierte die Letzte Generation Österreich in ihrem Post. Und darum, „die oft verdrängten Auswirkungen der Erderhitzung in den Alpen in den Mittelpunkt zu stellen, etwa immer weniger Schnee und Eis, immer extremeres Wetter und immer heftigere Naturkatastrophen“.

Letzte Generation und der Klimarat: Österreich will bis 2040 klimaneutral sein

Weiter heißt es: „Von Bundes- und Landesregierung fordern wir, die Krise endlich anzupacken – angefangen mit den Lösungen, die der Klimarat schon letztes Jahr vorgelegt hat.“ Das angesprochene Gremium besteht aus 100 Menschen, die laut Klimaschutzministerium „seit mindestens fünf Jahren ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, mindestens 16 alt sind und den Querschnitt der Gesellschaft hinsichtlich Geschlecht, Alter, Bildungsstand und Wohnort widerspiegeln“. Dieses hat im vergangenen Jahr Empfehlungen erarbeitet, damit die Alpenrepublik bis ins Jahr 2040 Klimaneutralität erreicht.

Doch an der Umsetzung hapert es offenbar noch. Deshalb machten die Aktivisten einmal mehr auf ihre Anliegen aufmerksam. Wie gewohnt auf eine Art, die Teilen der Bevölkerung deutlich missfällt. Und so manchen vor Wut schäumen lässt. So sammelten sich auch unter besagtem Instagram-Post ein paar kaum zitierfähige Botschaften.

Letzte Generation auf Instagram: Vergleich mit Feueralarm bei brennendem Haus

„Alles Idioten“ war da noch kurz und schmerzlos. Auffällig ist dabei allerdings, dass fast alle Kommentare, die etwas unter die Gürtellinie greifen, von Konten stammen, von denen selbst noch kein eigener Post veröffentlicht wurde.

Ebenso finden sich auch aufmunternde Kommentare, die deutlich ausführlicher auf das Thema eingehen. So weist ein User darauf hin, dass sich die Aktionen der Letzten Generation „weder gegen Autofahrer, Schulkinder noch gegen Kühe“ richten würden.

Dieselbe Person zieht auch diesen interessanten Vergleich: „Stellen wir uns vor, der Feueralarm geht in einem brennenden Haus los. Glauben Sie, dass der Feueralarm gegen die Bewohner des brennenden Hauses ist oder dass er diese warnen, aufrütteln bzw. aufwecken soll?“ Genauso müssten auch die Protestkundgebungen der Klima-Aktivisten verstanden werden.

Letzte Generation auf Twitter: Aktivist spricht von „völlig bescheuerter Aktion“

Auf Twitter veröffentlichte die Letzte Generation Österreich sogar ein Video vom Almabtrieb. Dort kommt auch einer der beteiligten Aktivisten zu Wort. Leo ist demnach 32 Jahre alt und Ingenieur. Er gibt zu: „Ich habe keinen Bock auf dieses Spektakel, ich bin saunervös. Es ist eine völlig bescheuerte Aktion, aber ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen und werde das jetzt machen.“

Diese Selbstkritik wird in den Kommentaren zum gefundenen Fressen. Zu den harmlosen Reaktionen zählt noch diese hier: „Auf die Eier gehen. Das wird jeden auf eure Seite bringen.“

Störaktion beim Almabtrieb: Ein Ordner (r.) greift beim Protest der Letzten Generation Österreich ein. © Screenshot Twitter/letztegenAT

Kritik an Letzter Generation: „Geht wählen, wenn ihr Politik verändern wollt“

Anregungen für künftige Proteste liefert dieser User: „Das ist so bekloppt. Klebt euch an Politikerautos, an Konzernzentralen, protestiert doch endlich mal vorm Parlament – und nicht vor Kühen beim Almabtrieb. Ich glaube mittlerweile, ihr WOLLT die Leute gegen den Klimaschutz aufbringen, so kontraproduktiv ist das alles, was ihr tut.“

Und auch hier werden den Aktivisten die Leviten gelesen: „Und diese Aktion bringt jetzt genau was? Außer dass die wieder mal zeigt, dass die LG sinnlos ist?“ Einen deutlichen Hinweis gibt auch dieser User: „Digger, du hast keine Zukunft mehr, wenn du weiter an solchen idiotischen Aktionen teilnimmst! Was versteht ihr nicht an den Worten Empfehlungen des Klimarates? Eine Empfehlung ist kein Gesetz, hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Geht wählen, wenn ihr Politik verändern wollt!“

In Deutschland hatte die Letzte Generation zuletzt vor allem mit ihrem Farbangriff auf das Brandenburger Tor für Schlagzeilen gesorgt. Eine geplante Störaktion beim Berliner Marathon wurde von der Polizei vereitelt. Weil ein Twitter-User die Klebe-Aktionen der Letzten Generation auf den Straßen mit der Wartezeit vor den Wiesn-Zelten verglich, entbrannte eine heiße Diskussion. (mg)