Letzte Generation nimmt Berlin ins Visier – nächste Farbattacke auf berühmtes Wahrzeichen

Von: Franziska Schwarz

Die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz wurde orange eingesprüht. © Paul Zinken/dpa

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation nutzen umstrittene Straßenblockaden und Sprühaktionen. Schadenersatzforderungen gibt es bereits.

Berlin – Auch die Weltzeituhr wurde jetzt von der Letzten Generation besprüht. Nach dem Brandenburger Tor haben die Aktivisten das Wahrzeichen auf dem Berliner Alexanderplatz orange eingefärbt – nach eigenen Angaben nutzten sie dafür vier präparierte Feuerlöscher. Die Weltzeituhr ein Werk des DDR-Formgestalters Erich John und steht unter Denkmalschutz.

Die Klima-Protestaktion fand gegen 9.00 Uhr statt. Zwei der Klimaaktivisten stiegen auf die Weltzeituhr und breiteten dort ein Banner aus, die Worte darauf: „Es ist Zeit für die Wende: Weg von fossil – hin zu gerecht“ ausgebreitet. So hieß es in einer Pressemitteilung der Letzten Generation.

Die Protestaktionen der Klimaaktivisten sind umstritten. Mitglieder der Gruppe hatten am 17. September die Säulen des Brandenburger Tors mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei nahm damals 14 Aktivisten fest und ermittelte wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Berlins Finanzsenator Stefan Evers unterstrich anschließend, dass die Verursacher die Kosten für die Reinigung zu tragen haben. Es könne nicht sein, dass die Steuerzahler auf den Kosten in voraussichtlich sechsstelliger Höhe sitzenbleiben, sagte der CDU-Politiker.

Weltzeituhr besprüht – droht nächste Schadenersatzforderung an Klimaktivisten?

Auch Eurowings forderte nach der BER-Blockade Schadenersatz. Mitglieder der Letzten Generation hatten im November 2022 den Flugbetrieb des Hauptstadflugshafens fast zwei Stunden lang lahmgelegt. Die Aktivisten blockieren immer wieder Flughäfen in Deutschland. Mitte Juli gelangten einige von ihnen auf die Rollfelder der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf.

Am BER blieb die Aktion im November 2022 ebenfalls nicht die letzte dieser Art. Im Mai dieses Jahres drangen Aktivisten erneut in das Gelände ein und besprühten eine Privatmaschine mit Farbe. Die Gruppe will mit diesen Aktionen auf die klimaschädlichen Emissionen des Fliegens aufmerksam machen.

Krieg in Israel: Klimaproteste ruhen am „Tag des Zorns“

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel setzten die Aktivisten geplante Proteste für den vergangenen Freitag (13. Oktober) aus. Die Hamas hatten weltweit zum „Tag des Zorns“ aufgerufen. Auf der Plattform X teilte die Letzte Generation am Vorabend mit: „Tief bestürzt über die Aufrufe, morgen weltweit Angriffe auf Jüd:innen zu verüben, wollen wir keine Polizeikräfte binden, die erwartbar gebraucht werden, um Leben zu schützen. Wir haben die Polizei darüber informiert.“

In Deutschland gibt es seit dem Krieg in Israel zahlreiche antisemitische Vorfälle. In Berlin kam es nach Polizeiangaben vom Montag (16. Oktober) erneut „im gesamten Stadtgebiet zu diversen Sachbeschädigungen in Form von aufgemalten Davidsternen sowie israelfeindlichen und propalästinensischen Schriftzügen“. Dort wurden Zeugenaussagen zufolge zudem Gäste eines jüdischen Restaurants eingeschüchtert, wie es weiter hieß.

Bundesweit wurden in den vergangenen Tagen mehrfach propalästinensische Versammlungen untersagt. Begründet wurde dies von den zuständigen Behörden mit der Erwartung volksverhetzender, antisemitischer Äußerungen sowie der Gefahr von Gewaltverherrlichung und Gewaltaufrufen. Unmittelbar nach dem Hamas-Terror am 7. Oktober hatte es Jubelfeiern von Hamas-Sympathisanten in Berlin-Neukölln gegeben. (frs mit dpa)