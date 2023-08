„Touristen müllen alles zu“: Schweizer Gemeinde hat von Urlaubern die Nase voll

Menschliche Fäkalien

Eine Schweizer Gemeinde hat durch den Tourismus ein Müllproblem. Besucher verschmutzen Gärten und lassen ihre Fäkalien zurück. Die Gemeinde reagiert.

München/Lichtensteig – In den sozialen Netzwerken teilen viele User ihre Urlaubsbilder, die wiederum andere Nutzer zum Urlaub inspirieren. Doch wo viele Touristen sind, entsteht oftmals auch ein Müllproblem aufgrund von respektlosen Verhalten von Touristen. Viele Einheimische, wie etwa im Schweizer Lichtensteig sind davon genervt. Die Äulischlucht zieht viele Besucher zu sich, die in der eindrucksvollen Natur das ein oder andere Foto für Instagram und Co. knipsen möchten. Auf den Müll, den sie hinterlassen, reagiert jetzt die Gemeinde.

Land Schweiz Hauptstadt Bern Einwohner 8,7 Millionen Amtssprache Deutsch, Französisch, Italienisch

Anwohner von Touristen in der Schweiz genervt: „Müllen alles zu“

Die Äulischlucht scheint das neue Motiv in den sozialen Netzwerken zu sein. Türkisblaues Wasser, Felsen und Laubbäume machen den Ort zu einer regelrechten Attraktion. Doch der Müll, den die Touristen hinterlassen, macht den Anwohner zu schaffen. Familie Amacker bestätigt ihren Unmut gegenüber blick.ch. Manche Besucher würden ihren Abfall einfach im Garten der Amackers lassen. „Touristen kommen hierher und müllen alles zu! Wenn die Mülleimer voll sind, schmeißen manche den Abfall einfach in unsere Grüntonne“, erklärte Remo Amacker dem Portal.

+ Die Äulischlucht im Tal der Thur bei Lichtensteig zieht viele Touristen an. Diese sorgen jedoch für ein Müllproblem. © Zoonar.com/Falke/IMAGO

Die Mülltonne hat die Familie mittlerweile verschlossen. Den Touristen scheint dies jedoch egal zu sein. „Sie stellen den Abfall einfach obendrauf oder werfen ihn daneben“, so Amacker weiter. „Ich habe noch gelernt, dass man seinen Abfall wieder mitnimmt.“ Der zurückgelassene Müll lockt auch Tiere an. Diese würden weggeworfenen Lebensmittel essen und den Müll auf der Wiese verteilen. „Das ist sowohl für die Wildtiere als auch für die Kühe und Hunde gefährlich. Sie können sich an Scherben verletzen oder beim Essen krank werden“, erklärte Silvia Amacker. Weitere Anwohner berichteten von menschlichen Fäkalien samt Papier.

Schweiz-Touristen hinterlassen Müll und Fäkalien – Gemeinde reagiert

Bei der Gemeinde treffen die Anwohner mit ihren Abfall-Problemen auf Gehör: „Wir haben bereits zwei weitere Eimer aufgestellt und prüfen, einen Container mit kleinem Unterstand zu bauen“, sagte Vize-Stadtammann Roland Walther. Ein solches Projekt gehe jedoch nicht von heute auf morgen, erklärte er. Die Gemeinde könne sich auch vorstellen, ein Toilettenhäuschen aufzustellen.

Auf der Internetseite von Lichtensteig wirbt die Stadt für die Schlucht. Einen ganzen Tag könne man dort verweilen. Besucher erwarten verborgene Plätze, Feuerstellen, Kiesbänke, einen Wasserfall oder auch Badestellen. Auch die Saga rund um die Äulischlucht machen den Ort zu einem besonderen Erlebnis. Der sogenannte „Aeuli-Hund“, der als großer schwarzer Hund mit spitzen Krallen und feurigen Augen beschrieben wird, soll seit mehr als hundert Jahren den Geldsack eines ehemaligen Kaufmannes bewachen.

Nicht nur in der Schweiz sorgt der Müll für Probleme. Der Yellowstone Nationalpark in den USA ist von dem Müllproblem akut bedroht, denn der Morning Glory Pool verliert seine Farbe. (vk)

