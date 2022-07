„Schnäppchen von wegen“: An diesem Lidl-Angebot findet ein Kunde so gar nichts Gutes

Von: Victoria Krumbeck

Rote Preisschilder signalisieren meistens ein gutes Angebot. Eine Lidl-Filiale reduzierte ein Shampoo und war dabei mehr als nur geizig.

München – Wenn Verbraucher rote Preisschilder sehen, ist ein Angebot nicht weit. Da Lebensmittel und andere Produkte in den Supermärkten teurer werden, freuen sich viele Kunden über Preissenkungen. Vor allem Discounter wie Aldi, Lidl oder Penny sind bei den Aktionen vorne dabei. In einer Lidl-Filiale entpuppte sich das vermeintliche Schnäppchen aber als überschaubar günstiges Angebot.

Lidl-Angebot: Produkt ist nur vier Cent billiger

Ein Kunde teilte die Aktion auf Twitter. Lidl reduzierte offenbar ein Shampoo auf 9,95 Euro. Das Preisschild postete der Kunde auf Twitter und schrieb dazu: „Schnäppchen von wegen. Hauptsache, das Preisschild ist Rot.“ Auf dem Bild ist klar zu erkennen, dass der ursprüngliche Preis des Shampoos 9,99 Euro betragen hatte. Somit reduzierte Lidl den Verkaufspreis für das Shampoo gerade mal um 4 Cent – und versah das Preisschild mit dem Zusatz „Billiger!“. Klar war das Shampoo günstiger geworden, doch der Kunde hatte sich bei der Kennzeichnung wohl eine deutlich höhere Preissenkung gewünscht.

Supermärkte mit vielen kuriosen Angeboten

Bei den Discountern wie Lidl, Aldi und Co. entdecken Kunden immer wieder komische Angebote. So fragte sich eine Kundin, ob sich Goldklumpen in einer Wassermelone verstecken. Lidl verkaufte die Wassermelone für 9,49 Euro. Dabei war sie schon im Angebot. Davor kostete sie 9,99 Euro. Noch merkwürdiger wurde es bei einer Milchschnitte, die Lidl ebenso mit roten Angebotsschildern bewarb. Das Problem hierbei: Die Milchschnitte wurde nicht billiger, sondern teurer. Anstatt 1,69 Euro bezahlten Kunde „für kurze Zeit“ 1,79 Euro.

Mit dem Wort „Billiger“ kennzeichnete eine Lidl-Filiale eine Preissenkung um vier Cent bei einem Shampoo. © Screenshot / Twitter.com

In der Reihe der Sonderangebot-Fails reihen sich auch andere Discounter ein. Ein Aldi-Kunde war überrascht, als er ein Preisschild las. Ein Kilo Parmesan wurde für 107,45 Euro angeboten. Die steigenden Preise in den Supermärkten bieten den Kunden wenigstens den ein oder anderen Lacher. (vk)