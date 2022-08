Lidl-Kunde findet „bestes Angebot, dass ich je gesehen habe“

Lidl lockt Kunden mit roten Preisschildern an, obwohl es sich um gar keine Angebote handelt. Dennoch scheint die Taktik aufzugehen.

München - Der Spruch „rot sehen“ signalisiert, dass jemand wütend ist. In Supermärkten wie Aldi, Rewe und Co. bedeutet die Farbe Rot meistens ein Angebot. Vor allem jetzt, wo die Inflation weiterhin auf einem hohen Niveau ist, freut sich jeder Verbraucher über ein Schnäppchen. Doch nicht immer verbirgt sich hinter den roten Schildern ein preisgünstiges Produkt. Das merkte jetzt auch ein Kunde einer Lidl-Filiale in Irland. Denn wenn man genauer hinschaut, dann handelt es sich um ein ganz normales Preisschild - nur in Rot.

Lidl-Angebot: Rotes Preisschild führt Verbraucher hinters Licht

Auf Reddit postete ein Kunde ein Foto des roten Preisschildes. Lidl bot eine Flasche „Tonic Water“ für 1,50 Euro an. Der Discounter warb für zwei Flaschen mit dem Spruch: „2 für 3,00 Euro“. Kunden könnten aufgrund des roten Schildes nun denken, dass es sich um ein günstiges Angebot handelt. Lidl suggeriert mit dem Preisschild zu sparen, wen man sich gleich zwei Flaschen kauft. Doch die Ersparnis ist gleich null.

Rotes Lidl-Preisschild bedeutet nicht immer ein Angebot

Die User diskutierten darüber in den Kommentaren. „Lidl macht das häufig. In der Backabteilung ist das auch üblich. Rote Zeichen, die einen Preis für zwei Produkte anbieten, die genau so viel kosten wie... zwei Produkte“, schrieb ein User sarkastisch. Und vermutete, dass es wohl bei genug Kunden funktioniere. Ein anderer Nutzer schloss sich der These an. „Die meisten Menschen sehen die unterschiedlichen Farbzeichen und unterstellen, dass es billiger ist“, so der Nutzer. Einer betrachtete das Schild rationaler. „Um fair zu sein, das Schild lügt euch nicht an“, schrieb er ganz nüchtern.

Dieses Angebot einer Lidl-Filiale in Irland war kein besonders guter Deal. © Screenshot Reddit

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kunden über Lidl-Angebote aufregen. Eine Frau twitterte ein „Schnäppchen“, bei dem das reduzierte Produkt bei Lidl nur um 4 Cent billiger war als der übliche Normalpreis. (vk)