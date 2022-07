Lidl-Angebot: Wassermelone für fast 10 Euro – Kundin bekommt „Kabelbrand im Herzschrittmacher“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Steigenden Lebensmittelpreise machen den Einkauf teurer. Auch eine Lidl-Kundin bekam dies nun zu spüren. Und prangerte die Preispolitik des Discounters an.

München – Auch in Deutschland sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs spürbar. Das zeigt sich im Alltag der Bundesbürger, etwa beim Gang in den Supermarkt oder zum Discounter. Viele Lebensmittel sind deutlich teurer geworden.

Einer Lidl-Kundin zeigte sich dies nun in der Obstabteilung. Als sie an der Auslage mit den Wassermelonen vorbeikam, sah sie zwar ein Rabattschild. In großen Buchstaben stand das Wort „Billiger“ auf dem Schild. Für italienische Wassermelonen der Klasse 1 wurde der Stückpreis gesenkt – und zwar von 9,99 Euro auf 9,49 Euro.

Lidl-Kundin witzelt über Wassermelonen-Rabattaktion – „Versteckt ihr Goldklumpen in den Melonen?“

Dieses „Schnäppchen“ konnte die Kundin nur voller Galgenhumor zur Kenntnis nehmen. Auf Twitter postete sie ein Foto des Preisschilds und schrieb dazu: „Heute bei Lidl gesehen. Und fast einen Kabelbrand im Herzschrittmacher bekommen. Sagt mal, versteckt ihr Goldklumpen in den Melonen?“

Zwar gab sie zu, dass es sich bei den Melonen des Discounters um „wirklich dicke Dinger“ gehandelt habe, was auch ein weiteres Bild bewies. Doch selbst bei einem mutmaßlichen Gewicht von um die drei Kilo wären 9,49 Euro noch ein stolzer Preis. Dass man eine Wassermelone auch noch deutlich teurer anbieten kann, zeigt ein Fall aus der Schweiz.

„Wurden die einzeln über die Alpen gerollt?“, fragte ein Twitter-User ironisch. „Und dann 50 Cent ‚Preisnachlass‘ mit einem riesigen Billiger-Schild abfeiern. Abartig“, meinte ein anderer Nutzer.

Der Preis dieser Lidl-Wassermelonen rief ein negatives Echo hervor. © Screenshot / twitter.com/martina_welt

Wassermelonen: Lidl-Rabattaktion kommt nicht gut an – „Nur noch eine Riesenverarsche“

Kritik an der Preisbeschilderung durch Lidl äußerte auch eine weitere Twitter-Userin. „Billiger? Das gibt‘s doch gar nicht, alles nur noch eine Riesenverarsche“, ereiferte sie sich.

„Als ich es letztens jemanden sagen hörte, ich hab‘s nicht geglaubt“, gab eine andere zu. „Naja, wenn sie 20 kg wiegen: ok“, kommentierte eine Nutzerin. Und ergänzte sarkastisch, das sei in diesem Fall „eher nicht“ so.

Mit diesen Lebensmitteln schlemmen Sie schlechte Laune ganz einfach weg Fotostrecke ansehen

Doch nicht nur Lidl muss sich Kunden-Kritik wegen gestiegener Lebensmittelpreise gefallen lassen. Auch ein Aldi-Kunde staunte jüngst aufgrund eines Parmesan-Angebots nicht schlecht. (kh)