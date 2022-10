„Was soll das denn?“ - Lidl-Prospekt liefert mehr Fragen als Antworten

Von: Yasina Hipp

Teilen

Beim Lebensmitteleinkauf setzen viele auf die Angebote der Supermärkte, um Geld zu sparen. Lidl lässt seine Kunden dabei nun aber im Regen stehen.

Neckarsulm – An den Anblick leerer Supermarkt-Regale haben sich Kundinnen und Kunden von Rewe, Edeka, Lidl und Co. mindestens seit der Corona-Pandemie gewöhnt. Aktuell sorgen nun vor allem der Ukraine-Krieg und die Energiekrise für Knappheit bei bestimmten Lebensmitteln. Während es in der Corona-Pandemie noch Klopapier und Backhefe waren, sind jetzt häufig Süßigkeiten, Mayonnaise und Öl ausverkauft. Wer nicht unbedingt die knappen Produkte braucht und trotzdem Geld sparen will, kann die Angebote der Supermärkte nutzen. Prospekte helfen, den Einkauf zu planen. Im Normalfall. Lidl überrascht jetzt mit unklaren Angaben im Prospekt.

Lidl: Im Prospekt werden die Preise vom Gemüse nicht gezeigt

Der Online-Prospekt vom Lebensmitteldiscounter Lidl wirft bei einer Kundin nun Fragen auf. Sie postet ein Screenshot des Prospekts auf ihrem Twitter-Kanal. Darauf zu erkennen: die Gemüse-Angebote des Discounters vom 31. Oktober bis zum 2. November. Rosenkohl, Tomaten, Brokkoli und Pflaumen sind in dem Zeitraum offenbar günstiger zu haben. Aber genau hier ist der Haken: In dem Prospekt fehlen die Preise. Eine Art Sticker mit der Aufschrift „tagesaktueller Preis“ verdeckt die sonst üblichen Euro-Angaben. Und genau das stößt der Twitter-Userin und Lidl-Kundin bitter auf.

Reaktion von Lidl bleibt bisher aus

Sie schreibt zu dem Screenshot gerichtet: „Hey Lidl, was soll das denn? Ich lese doch nicht den Angebotsprospekt, um mich dann kommende Woche von den Preisen überraschen zu lassen.“ Und tatsächlich scheint es kurios, dass im Prospekt die Preise nicht gezeigt werden. Das Unternehmen hat bislang nicht auf den Post und die ungläubige Frage der Userin reagiert. Der Grund für die unklaren Angaben könnte aber in Lieferschwierigkeiten und Verfügbarkeit des Gemüses liegen. In der Filiale können sich Lidl-Kunden dann vom Preis überraschen lassen und sich den Blick in den Prospekt sparen.