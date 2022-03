Lidl: Sorgt Angebot für Andrang und „Klopperei wie im Western-Saloon“? Verwirrung um Prospekt

Von: Armin T. Linder

Teilen

Eine Twitter-Nutzerin wurde per WhatsApp auf ein vermeintliches Lidl-Angebot hingewiesen. Das am Montag einen großen Andrang erwarten ließe. Doch es gibt einen Haken.

Neckarsulm - Vielerorts werden in Deutschland das Mehl und das Pflanzenöl knapp. Eine Ursache ist - neben dem Kaufverhalten der Menschen - bekanntlich der Ukraine-Krieg: Seit Dienstag (15.3.) gilt ein Ausfuhrstopp etwa von Weizen, Roggen und Gerste aus Russland, die Ukraine ist ein wichtiger Erzeuger von Weizen in Europa. Vor dem Hintergrund wird ein vermeintliches Lidl-Angebot umso bemerkenswerter.

Links: Das Archivfoto einer Schlange vor einer Lidl-Fililale. Rechts: Screenshot von rabatt-kompass.de, wo das Weizenmehl noch im Prospekt auftaucht, anders als auf der offiziellen Seite des Discounters. © imago/wolterfoto/Screenshot

Lidl: Mehl im Angebot ab Montag?

Eine Twitter-Userin postete die Entdeckung am Donnerstag (17.3.) - offenbar nach einem Hinweis von ihrer Mama per WhatsApp. „Am Montag soll es bei Lidl Backzutaten geben, u.a. einen 2,5-kg-Sack Mehl. Wer kommt mit und guckt sich das Treiben zur Ladenöffnung Montag Morgen an? Ich bringe auch Popcorn mit“, schreibt sie.

Ein Mehl-Angebot mitten in der Mehl-Knappheit? Das verspricht tatsächlich großen Andrang. „Das tu ich mir nicht an“, schreibt ein Follower. „Könnte lustig werden“, heißt es ebenfalls. Und eine Nutzerin meint: „Au fein, eine Klopperei wie im Western-Saloon. Wir brauchen dringend noch ein Piano.“

Lidl: Mehl-Angebot im Online-Prospekt nicht (mehr) zu finden

Doch es gibt einen Haken: Lidl hat das Angebot offenbar gestoppt. Im digitalen Prospekt auf der Homepage des Discounters steht im Prospekt zwischen den Macadamia-Nüssen und dem Fondant - anders als beim Twitter-Ausriss - kein Mehl.

Lesen Sie auch Ukraine-Krieg: Speiseöl und Mehl schon knapp - Pizzabäcker in München vor riesigem Problem Speiseöl ist wegen des Krieges in der Ukraine Mangelware. Nicht nur Verbraucher merken das beim täglichen Einkauf im Supermarkt, wo teilweise schon die Ausgabe begrenzt wird. Ukraine-Krieg: Speiseöl und Mehl schon knapp - Pizzabäcker in München vor riesigem Problem Heimliches Liebescomeback bei Brad Pitt und Jennifer Aniston? Paar soll sich in Penthouse verstecken Von 1998 bis 2005 waren Brad Pitt und Jennifer Aniston das Hollywood-Traumpaar schlechthin. Jetzt haben die beiden Filmstars Medienberichten zufolge wieder zueinander gefunden – und sollen es sich in einem Liebesnest im Herzen von Paris gemütlich gemacht haben. Heimliches Liebescomeback bei Brad Pitt und Jennifer Aniston? Paar soll sich in Penthouse verstecken

Ein Fake dürfte das Twitter-Bildchen trotzdem nicht sein. Denn bei rabatt-kompass.de, wo verschiedene Supermarktbeileger gesammelt werden, findet sich das Diamant-Weizenmehl tatsächlich auf Seite 2. Vermutlich eine alte Fassung des Prospekts. Noch kurioser: Bei kaufda.de gibt es eine Fassung des Lidl-Prospekts mit Weizenmehl einer anderen Marke.

Die wahrscheinlichste Erklärung: Lidl plante weit im Vorfeld ein Mehl-Angebot am 21.3., und Supermarkt-Prospekte werden bekanntlich mit enormem Vorlauf gedruckt. Nun musste der Discounter womöglich die Mehl-Aktion wegen Lieferschwierigkeiten stoppen. Unsere Redaktion hat bei Lidl angefragt, um die Verwirrung aufzuklären. Ein anderer Kunde meckerte unlängst über den Lidl-Mittelgang - und ein Foto macht klar, warum. (lin)