Lidl-Kunde macht unerwarteten Fund in Rucola - „Mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert so etwas?“

Von: Raffaela Maas

Eine Kunde macht bei Lidl einen Überraschungsfund und teilt es sogleich mit seiner Community auf Reddit. Ob das Glück nun wohl auf seiner Seite ist?

München - Genau wie in Deutschland wird auch in Ungarn gerne in Supermärkten wie Aldi, Lidl, Penny und Co. eingekauft. Das international tätige deutsche Discounter-Unternehmen Lidl* erfreut sich in Ungarn an großer Beliebtheit. Seit dem Markteintritt in Ungarn im Jahr 2004 ist die Anzahl von Lidl-Märkten im ganzen Land auf ungefähr 200 Filialen gewachsen.

Ein ungarischer Lidl-Kunde freut sich über einen ungewöhnlichen Fund in einer Packung Rucola

Ein ungarischer Kunde hat bei einem ganz normalen Einkauf in einer Lidl Filiale einen ziemlich besonderen Fund gemacht: in einer heruntergesetzten Packung Rucola fand er nach dem Kauf ein vierblättriges Kleeblatt. Dieser Glücksfund hat ihn offenbar sichtlich überrascht. Er verfasste kurzerhand einen Beitrag im Internet-Forum Reddit* und teilte auf dem Subreddit „r/hungary“ seine Entdeckung mit der dort angesiedelten ungarischen Community.

„Eine heruntergesetzte Packung Rucola von Lidl“, schrieb er und fügte hinzu: „Mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert so etwas?“ Auch ein Foto von diesem außergewöhnlichen Fund hing er an den Beitrag an.

Fund in einer Packung Lidl-Rucola: Vierblättriges Kleeblatt von ungarischem Kunden entdeckt © ppeti26/ Reddit

Die ungarische Reddit-Community reagiert auf den Lidl-Glücksfund

Auf dem Beitrag von Lidl-Kunden und Reddit-Nutzer ppeti26 finden sich mehrere Kommentare von ungarischen Usern. Ein Nutzer schien der Meinung, das Kleeblatt sei eine Aufforderung, Lotto zu spielen, da das Glück offenbar auf der Seite des Lidl-Kunden sei. Er fragte kurzerhand nach den aktuellen Lottozahlen.

Lidl: Mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert so ein Fund?

Zwischen den vielen Kommentaren unter dem Post schrieb außerdem ein weiterer Nutzer, es sei möglich, dass das Kleeblatt absichtlich in der Packung gelandet sei. Immerhin stehe ein vierblättriges Kleeblatt für Glück und möglicherweise habe das ein wohlgesonnener Mitarbeiter, der für die Verpackung zuständig war, dem glücklichen Käufer zugesteckt. Aber auch reinen Zufall schloss dieser Nutzer nicht aus.

