Spinat-Käse-Füllung – und Plastik? Lidl-Kunde macht gefährlichen Fund

Vorsicht, spitzer Gegenstand!

+ © Screenshot Twitter Ein Kunde fand einen gefährlichen Gegenstand in der Packung der Mini-Teigröllchen von Lidl. © Screenshot Twitter

Produktionsfehler kommen manchmal vor. Doch wenn es um Lebensmittel geht, kann es schnell gefährlich werden – wie ein Lidl-Kunde jetzt dokumentierte.

München – Bei der Herstellung von Lebensmittelprodukten kann der eine oder andere Fehler passieren. Beispiele gibt es dafür genug. So fand ein Aldi-Kunde in seinem Kaugummi einen Glassplitter. Bei Burger King landete ein Drahtstück auf dem Frühstück eines Kunden. Nun traf es den Discounter Lidl. In einem Tiefkühl-Produkt machte ein Kunde eine böse Überraschung. Er hatte Glück, dass er den Gegenstand nicht verschluckte. Auf Twitter wendete er sich an den Supermarkt.

Lidl: Kunde findet spitzen Gegenstand in einem Tiefkühlprodukt

Auf dem Bild ist ein spitzer und eckiger Gegenstand zu erkennen. Der Kunde gibt an, diesen in einer Tiefkühlpackung der Mini-Teigröllchen gefunden zu haben. Er postete das Bild auf Twitter und schrieb zu dem Post: „Was hat dieses scharfkantige Plastikobjekt in meinem Essen verloren?“

Was hat dieses scharfkantige Plastikobjekt in meinem Essen verloren? 🧐 @lidl pic.twitter.com/wCSz2EHXBd — vincento (@jmvincento) July 28, 2022

Die Twitter-Nutzer haben für den Kunden einen Ratschlag. Auf die Frage des Lidl-Kunden schreibt einer: „Nix. Schreibs mal dem Hersteller. Mit Glück springen ein paar Tüten für dich raus und der Hersteller kann mal checken, ob irgendwas in seiner Produktion broken ist. Hab mal nen riesigen Karton mit Brot bekommen. Das war ein big Win!“ Ein anderer kommentiert: „In Amerika wärst du jetzt Millionär.“ Lidl äußerte sich noch nicht zu dem Post. Ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob mehrere Produkte betroffen sind, kann zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Kunde teilte nicht mit, ob er den Rat der Twitter-Nutzer umsetzte.

Haben Sie schon mal eine ähnliche Erfahrung bei Aldi, Lidl und Co. gemacht?

Aldi: Lebensmittel kommen mit tierischer Beilage

Andere Kunden hatten ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Unterschied hierbei war, dass der Fund der Kunden noch lebte. Ein Aldi-Kunde bekam zu seinem Spinat eine proteinreiche Beilage. Ein lebendiger Grashüpfer hatte sich unter das grüne Gemüse gemischt. Alles andere als lebendig war der Fund einer anderen Kundin des Supermarktes. Sie musste feststellen, dass sich eine halbe Kellerassel zwischen den Reiskörnern befand. (vk)