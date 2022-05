Lidl-Kunde wundert sich über Wasserkocher – und „zieht den Stecker“

Von: Anna Lorenz

Lidl agiert europaweit. Beliebt ist der Discounter vor allem auch für seine Non-Food-Artikel – ein britischer Kunde wunderte sich nun aber zurecht über einen Wasserkocher, den Lidl im Vereinigten Königreich anbot.

Derby – „Big on quality, Lidl on price“. Mit diesem Slogan wirbt Lidl in Großbritannien für seine Produkte und die reichen von Lebensmitteln und Getränken, über Haushaltswaren, bis zu den klassischen Non-Food-Artikeln, die der Discounter im wöchentlichen Wechsel vertreibt. Bezüglich Technik kann Lidl hier vor allem mit den Gerätschaften der Eigenmarke Silver Crest punkten. Werden Produkte des deutschen Unternehmens allerdings im Ausland vertrieben, ist Vorsicht geboten: Andere Länder, andere Sitten – und andere Steckdosen.

Lidl: Brite wundert sich über Wasserkocher von Silver Crest – „Fällt euch etwas auf?“

Zur Verteidigung des Konzern-Riesen: Worauf der User, der seinem Unmut in britischer Trockenheit auf Twitter Luft macht, hinaus will, ist für das ungeschulte Auge nicht gleich ersichtlich. „Lidl, fällt euch was an dem Wasserkocher, den ihr in England verkauft, auf?“, fragt der Mann unter Verlinkung des Discounters. Natürlich, denkt der naive Betrachter, denn auf der Verpackung prangt der deutsche Produktname. Doch, kann es sein, dass sich der Engländer, der das Gerät nahe Derby erworben hat, wirklich so sehr daran stört? Nicht zuletzt durch den Aufdruck ist auch dem unkundigen Leser klar: Hier handelt es sich definitiv um einen Wasserkocher – und die Bedienung eines solchen ist nicht unbedingt kompliziert.

Erst am unteren Bildrand zeigt sich, worauf der Kunde aus England hinaus will: Wo deutsche Schrift drauf ist, ist eben auch ein deutsches Gerät drin. Und das hat in England einen ganz entscheidenden Nachteil – seinen Stecker. Während hierzulande nämlich meist Steckdosen des Typs C und F benutzt werden, weisen die meisten britischen Haushalte Typ G auf. Demnach kann der Engländer mit dem deutschen Gerät nicht viel anfangen, will er sich nicht mit Adapter und Co. ausstatten. Oder, wie Sepp Herberger es vermutlich ausgedrückt hätte: Das Runde passt hier eben nicht ins Eckige.

Lidl: Kunde beschwert sich über falschen Stecker an Wasserkocher – Discounter reagiert vorbildlich

Inwieweit ein Brite ohne Wasserkocher noch ein Brite ist, diese augenzwinkernde Frage steht auf einem anderen Blatt. Lidl jedenfalls hilft dem User direkt aus der Patsche. Nachdem sich herausstellte, dass dieser das Gerät in einer neu eröffneten Filiale erstanden hatte – mutmaßlich kam es hier zu einem Lieferversehen – reagierte der Discounter prompt. „Danke, dass du uns darauf hingewiesen hast“, schreibt Lidl. „Wenn du uns eine Nachricht mit der Produktnummer und deiner E-Mail-Adresse zukommen lässt, regeln wir das für dich.“ Über diesen flotten Kundenservice dürfte sich der Brite gefreut haben – so steht der nächsten Tea-Time nichts mehr im Wege. (askl)